«Бессмертный полк» прошел по главной площади Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Победителей в Великой Отечественной войне увековечили благодарные потомки

Колонны новосибирцев, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка», в этом году собирались около правительства Новосибирской области. Напомним, в прошлые годы колонна шла от площади Пименова.

Ожидалось, что в этом году в акции примут участие более 250 тысяч человек. Это рекорд за все время проведения «Бессмертного полка».

— Бессмертный полк — Живая связь поколений, где сквозь время шагают солдаты Победы, глядя на нас с портретов. Это — память, которая не знает забвения, объединяющая миллионы сердец в гордом строю.

Горожане с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — прошли по Красному проспекту и площади Ленина.

— Бойцы Красной Армии и Флота, партизаны, подпольщики, бойцы сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны, ваши дети, внуки и правнуки вышли сегодня на улицы Новосибирска, чтобы все увидели ваши лица, чтобы все их запомнили, Чтобы все им низко поклонились. А это значит, что и вы вышли вместе с ними. Вся страна славит вас сегодня. Вся страна произносит с гордостью ваши имена. Мы в неоплатном долгу перед вами. Слава вам навек! Это наша живая память. Мы говорим на весь мир: они не забыты. Их память живет в наших сердцах, наших детях.

Человек жив, пока жива его историческая память. И мы должны приложить все усилия, чтобы нравственный опыт военных лет стал неотъемлемой частью духовного мира сегодняшнего и будущих поколений.

Мы должны быть достойны этой памяти и никогда не забывать той высокой цены, которую наша страна заплатила за эту победу.

Шествие «Бессмертного полка» завершили студенты новосибирских вузов. Они вынесли Знамя Победы на котором написаны более 400 имен участников  Великой Отечественной войны — жителей Новосибирской области.

Напомним, впервые шествие «Бессмертного полка» прошло в Томске в 2012 году. В нем приняли участие более 6000 томичей, в колоне пронесли почти 2000 портретов ветеранов. Новосибирск присоединился к акции в 2013 году. В шествии «Бессмертного полка» тогда приняли участие около 4000 новосибирцев. Колонна шла от Дома офицеров. В 2014 году участников было уже около 10000.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в Новосибирске только в онлайн-формате из соображений безопасности в связи с пандемией ковида. В 2022 году мероприятие прошло очно и в нем приняли участие более 150 тысяч человек. В 2023 и 2024 году акция снова проходила в онлайне.

Сегодня в Новосибирске в ЛДС «Сибирь» впервые пройдет памятное шествие «Бессмертного полка», посвящённого детям — героям Великой Отечественной войны. Его организует Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области.

— Мероприятие пройдёт в рамках первенства турнира по хоккею и станет важной частью программы, объединяющей спорт, память и преемственность поколений. На лёд выйдут юные хоккеисты и фигуристы с портретами своих ровесников — детей военных лет, проявивших мужество, стойкость и настоящий героизм во имя жизни, мира и будущего нашей страны, — сообщали организаторы.

Ранее редакция сообщала о том, что в колонне «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2025 года прошли порядка 150 тысяч человек.

Иллюстрация — скрин с трансляции эфира шествия «Бессмертного полка».

В Новосибирске состоялся Парад Победы
Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

После завершения шествия «Бессмертного полка» на площади Ленина стартует 79-я эстафета памяти Александра Покрышкина. Спортсмены побегут по Красному проспекту от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома.

В течение дня в городских парках пройдут концертные программы «Залпы Победы».  Новосибирцев приглашают на выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и народные гуляния.

Читать полностью

В Новосибирске состоялся Парад Победы

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на площади Ленина прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1300 человек.

—  Девятое мая — день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. Мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир нашей Родины! Это великий праздник, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. Мы должны сделать всё, чтобы подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и тех, кто трудился в тылу, оставался примером для нас. Сегодня воины-сибиряки свято хранят историческую преемственность боевых традиций, мужественно выполняют свой воинский долг, достойно продолжая традиции тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, продолжает борьбу с нацизмом, выполняя задачу специальной военной операции. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Тех, кто своим мужеством и самоотверженностью отстояли независимость нашей Родины. Низкий поклон за победу Вам, дорогие ветераны, вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины! — открыл парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, генерал-майор Сергей Друбин.

Читать полностью

Новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Дня Победы новосибирцы поделились своими предпочтениями в выборе фильмов о Великой Отечественной войне. По результатам опроса жители города определили картины, которые особенно трогают их сердца и остаются в памяти на долгие годы.

По мнению жителей Новосибирска, «В бой идут одни старики» (12+) Леонида Быкова — лучший фильм о Великой Отечественной войне. Картина набрала 18% голосов. Второе место с результатом 15% занял фильм «А зори здесь тихие» (12+) Станислава Ростоцкого, а третье — «Они сражались за Родину» (0+) Сергея Бондарчука (9%), сообщила пресс-служба компании SuperJob.

Читать полностью

Как Новосибирская область ковала победу в тылу: истории и документы

Автор: Мария Гарифуллина

Великая Отечественная война не пришла на улицы Новосибирска маршем вражеских армий и бомбардировками, но она навсегда изменила жизнь города и всей области, перекроив карту промышленности и судьбы сотен тысяч людей. Сегодня, спустя десятилетия, историки продолжают восстанавливать картину тылового подвига, опираясь на архивные документы, фотографии, статистические сводки и воспоминания людей.

О том, насколько глубоко изучена эта тема, на каких материалах всё ещё гриф «секретно» и какие цифры лучше всего иллюстрируют масштаб превращения региона в один из ключевых центров оборонной мощи страны, Infopro54 поговорил с историком Владиславом Кокоулиным.

Читать полностью

Перекреативили: размещением фото орангутана на баннере в Новосибирске заинтересовалась прокуратура

Автор: Юлия Данилова

Областная прокуратура начала проверку ситуации с поздравительными баннерами в Новосибирске в честь 9 Мая, на которых изображен орангутан Бату. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, в соцсетях появились баннеры с поздравлением с Днем Победы и фотографией Бату, которые разместил Новосибирский зоопарк. После волны критики в соцсетях зоопарка появилось объяснение этой инициативы. В комментарии отмечается, что на билбордах изображены замечательные животные, олицетворяющие силу и мощь.

Читать полностью

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Читать полностью
