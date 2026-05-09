«Бессмертный полк» прошел по главной площади Новосибирска

Колонны новосибирцев, желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка», в этом году собирались около правительства Новосибирской области. Напомним, в прошлые годы колонна шла от площади Пименова.

Ожидалось, что в этом году в акции примут участие более 250 тысяч человек. Это рекорд за все время проведения «Бессмертного полка».

— Бессмертный полк — Живая связь поколений, где сквозь время шагают солдаты Победы, глядя на нас с портретов. Это — память, которая не знает забвения, объединяющая миллионы сердец в гордом строю.

Горожане с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — прошли по Красному проспекту и площади Ленина.

— Бойцы Красной Армии и Флота, партизаны, подпольщики, бойцы сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны, ваши дети, внуки и правнуки вышли сегодня на улицы Новосибирска, чтобы все увидели ваши лица, чтобы все их запомнили, Чтобы все им низко поклонились. А это значит, что и вы вышли вместе с ними. Вся страна славит вас сегодня. Вся страна произносит с гордостью ваши имена. Мы в неоплатном долгу перед вами. Слава вам навек! Это наша живая память. Мы говорим на весь мир: они не забыты. Их память живет в наших сердцах, наших детях.

Человек жив, пока жива его историческая память. И мы должны приложить все усилия, чтобы нравственный опыт военных лет стал неотъемлемой частью духовного мира сегодняшнего и будущих поколений.

Мы должны быть достойны этой памяти и никогда не забывать той высокой цены, которую наша страна заплатила за эту победу.

Шествие «Бессмертного полка» завершили студенты новосибирских вузов. Они вынесли Знамя Победы на котором написаны более 400 имен участников Великой Отечественной войны — жителей Новосибирской области.

Напомним, впервые шествие «Бессмертного полка» прошло в Томске в 2012 году. В нем приняли участие более 6000 томичей, в колоне пронесли почти 2000 портретов ветеранов. Новосибирск присоединился к акции в 2013 году. В шествии «Бессмертного полка» тогда приняли участие около 4000 новосибирцев. Колонна шла от Дома офицеров. В 2014 году участников было уже около 10000.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в Новосибирске только в онлайн-формате из соображений безопасности в связи с пандемией ковида. В 2022 году мероприятие прошло очно и в нем приняли участие более 150 тысяч человек. В 2023 и 2024 году акция снова проходила в онлайне.

Сегодня в Новосибирске в ЛДС «Сибирь» впервые пройдет памятное шествие «Бессмертного полка», посвящённого детям — героям Великой Отечественной войны. Его организует Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области.

— Мероприятие пройдёт в рамках первенства турнира по хоккею и станет важной частью программы, объединяющей спорт, память и преемственность поколений. На лёд выйдут юные хоккеисты и фигуристы с портретами своих ровесников — детей военных лет, проявивших мужество, стойкость и настоящий героизм во имя жизни, мира и будущего нашей страны, — сообщали организаторы.

