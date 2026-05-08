Перекреативили: размещением фото орангутана на баннере в Новосибирске заинтересовалась прокуратура

Областная прокуратура начала проверку ситуации с поздравительными баннерами в Новосибирске в честь 9 Мая, на которых изображен орангутан Бату. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, в соцсетях появились баннеры с поздравлением с Днем Победы и фотографией Бату, которые разместил Новосибирский зоопарк. После волны критики в соцсетях зоопарка появилось объяснение этой инициативы. В комментарии отмечается, что на билбордах изображены замечательные животные, олицетворяющие силу и мощь.

— Орангутан Бату — легендарный житель Новосибирского зоопарка, любимый всеми посетителями. Многие животные, жившие в зоопарках, стали жертвами войны. И большое количество было спасено самоотверженными служителями зоологических парков. Они делились с животными всем, что у них было. Это подвиг — человеческий и трудовой. Недавно на экраны вышел прекрасный фильм о бегемоте из Ленинградского зоопарка — это история о животных и подвиге сотрудников зоопарка в годы войны. Новосибирский зоопарк также принимал эвакуированных животных и сохранил их. Основное послание кампании в том, что каждое живое существо зоопарка благодарно за предоставленную возможность жить! — говорится в официальном сообщении зоопарка.

В мэрии Новосибирска отметили, что поздравительный макет был разработан Новосибирским зоопарком в нескольких вариантах с фотографиями животных, наиболее полюбившихся посетителям.

— Многие новосибирцы посчитали баннер с орангутаном неуместным. Он уже убран с улиц города и заменен на официальный макет праздника, — подчеркнули в муниципалитете.

В зоопарке отметили, что не предполагали такой реакции и не хотели никого задеть.

— Работники зоопарка, которые ежедневно работают с животными, заботятся о них днём и ночью воспринимают каждого из своих подопечных иначе. Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном, — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях зоопарка.

Стоит отметить, что в комментариях под новостями с баннером немало и таких, где люди пишут, что эту историю в соцсетях необоснованно «раздули» и не видят ничего плохого в использовании на поздравительных баннерах фотографий животных.

Напомним, орангутан Бату — действительно один из любимцев посетителей зоопарка. Однако, для новосибирцев он связан еще и с неоднозначной историей. В 2022 году зоопарк выбирал символа Новогодней столицы России. За это почетное звание боролись манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. Новосибирцы большинством голосов выбрали Бату. Это в последствии переросло в крупные обвинения в фальсификации результатов и итоги выборов пришлось отменить.

