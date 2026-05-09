В Новосибирске состоялся Парад Победы

В Новосибирске на площади Ленина прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1300 человек.

— Девятое мая — день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. Мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир нашей Родины! Это великий праздник, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. Мы должны сделать всё, чтобы подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и тех, кто трудился в тылу, оставался примером для нас. Сегодня воины-сибиряки свято хранят историческую преемственность боевых традиций, мужественно выполняют свой воинский долг, достойно продолжая традиции тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, продолжает борьбу с нацизмом, выполняя задачу специальной военной операции. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Тех, кто своим мужеством и самоотверженностью отстояли независимость нашей Родины. Низкий поклон за победу Вам, дорогие ветераны, вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины! — открыл парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, генерал-майор Сергей Друбин.

В параде приняли участие войска Новосибирского гарнизона.

По традиции курсанты новосибирских военных училищ вынесли на площадь большую копию Знамени Победы.

Знамёна Сибирских дивизий пронесли участники парада. Сибиряки воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны.

По площади прошла многонациональная колонна, символизирующая республики СССР, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом.

Участником парада стала ретротехника. В отличии от прошлых лет, техника, которая находится на вооружении российской армии в настоящее время, в параде 2026 года участие не принимала.

Напомним, первый военный парад прошел в Новосибирске в 1965 году. В том далеком году впервые 9 мая был объявлен в СССР выходным днем. В 2025 году в параде в нем приняли участие более 2,5 тысяч человек.