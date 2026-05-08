Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

На время парада на площади Ленина введут особый режим, а некоторые улицы и выезды из дворов, перекроют большегрузной техникой

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Вместе с тем в городе усилят меры безопасности для обеспечения общественного порядка на мероприятиях к 81‑й годовщине Победы. Мэрия опубликовала соответствующее постановление, а схемы охраны общественного порядка согласованы с городским управлением МВД. Об этом сообщили в департаменте связи и информатизации мэрии города по запросу Om1 Новосибирск.

Основные меры безопасности будут организованы во время парада 9 мая на площади Ленина:

  • Контрольно‑пропускные пункты будут работать с 07:00 до 13:00. На постах будут дежурить полицейские и сотрудники мэрии.
  • Ограждение территории — место проведения парада оборудуют турникетами.

Ограничение движения затронет:

  • участок Красного проспекта (от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома);
  • прилегающие улицы: Советскую, Мичурина и Серебренниковскую.

Доступ по приглашениям — попасть на площадь Ленина для просмотра парада можно будет только по специальным приглашениям. Их распределят через районные администрации, организации и учреждения города.

Противотаранные меры — некоторые улицы и выезды из дворов перекроют большегрузной техникой, чтобы исключить несанкционированный въезд в места массового скопления людей.

Источник фото: пресс-служба мэрии, из официального канала мэрии в MAX. 

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области
Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в этом году продолжится работа по техническому обследованию жилых домов для улучшения региональной программы капитального ремонта. В 2026 году планируется оценить состояние 1613 зданий, сообщили в Министерстве ЖКХ области.

Напомним, в 2025 году было обследовано 1557 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включая 997 в Новосибирске. По его результатам определяется порядок выполнения работ, учитывая реальное состояние зданий. Например, в прошлом году сроки 745 видов работ были ускорены, поскольку конструктивные элементы домов находились в аварийном состоянии и требовали срочного вмешательства.

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Автор: Мария Гарифуллина

В мае текущего года на улице Палласа в Кировском районе Новосибирска заметили галок. Они поселились во дворе, где раньше их не видели. Галки обосновались под крышей одного из домов, вытеснив оттуда голубей. На фотографии, которая иллюстрирует этот материал, как раз запечатлена одна из этих птиц-новоселов.

Это не единичный случай. Жители других районов массово отмечают ротацию видов: на Восходе серых ворон повсеместно теснят грачи, а в новых микрорайонах и ЖК с ландшафтным дизайном практически исчез привычный воробьиный гомон. Корреспондент Infopro54 попросил орнитолога, председателя Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елену Шнайдер объяснить, что влияет на изменения «птичьей карты» города.

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

