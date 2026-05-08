Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Вместе с тем в городе усилят меры безопасности для обеспечения общественного порядка на мероприятиях к 81‑й годовщине Победы. Мэрия опубликовала соответствующее постановление, а схемы охраны общественного порядка согласованы с городским управлением МВД. Об этом сообщили в департаменте связи и информатизации мэрии города по запросу Om1 Новосибирск.

Основные меры безопасности будут организованы во время парада 9 мая на площади Ленина:

Контрольно‑пропускные пункты будут работать с 07:00 до 13:00. На постах будут дежурить полицейские и сотрудники мэрии.

Ограждение территории — место проведения парада оборудуют турникетами.

Ограничение движения затронет:

участок Красного проспекта (от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома);

прилегающие улицы: Советскую, Мичурина и Серебренниковскую.

Доступ по приглашениям — попасть на площадь Ленина для просмотра парада можно будет только по специальным приглашениям. Их распределят через районные администрации, организации и учреждения города.

Противотаранные меры — некоторые улицы и выезды из дворов перекроют большегрузной техникой, чтобы исключить несанкционированный въезд в места массового скопления людей.

