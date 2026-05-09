Как Новосибирская область ковала победу в тылу: истории и документы

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Почти в каждой семье хранятся воспоминания о родственниках, которые в годы войны работали, не покладая рук

Великая Отечественная война не пришла на улицы Новосибирска маршем вражеских армий и бомбардировками, но она навсегда изменила жизнь города и всей области, перекроив карту промышленности и судьбы сотен тысяч людей. Сегодня, спустя десятилетия, историки продолжают восстанавливать картину тылового подвига, опираясь на архивные документы, фотографии, статистические сводки и воспоминания людей.

О том, насколько глубоко изучена эта тема, на каких материалах всё ещё гриф «секретно» и какие цифры лучше всего иллюстрируют масштаб превращения региона в один из ключевых центров оборонной мощи страны, Infopro54 поговорил с историком Владиславом Кокоулиным.

Тема трудового подвига сибиряков на сегодняшний день неплохо изучена. Но в архивах хранится большое количество документов, которые могут стать основой для новых исследований и книг. Основной массив документов сосредоточен в двух хранилищах: Государственном архиве Новосибирской области и Новосибирском городском архиве. В 2021 году областной архив выпустил книгу «Новосибирск. Город трудовой доблести», где собраны материалы о работе в военные годы заводов и фабрик, колхозов и совхозов, учреждений здравоохранения, образования, науки. Это издание эксперты называют наиболее представительным, но подчеркивают, что даже оно не закрывает тему полностью.

— Прошел 81 год со дня окончания Великой Отечественной войны, основная масса документов открыта. Есть, конечно, документы, которые касаются оборонной промышленности, и доступ к ним ограничен. Для исследователя это не становится непреодолимым барьером, поскольку какую-то информацию можно восстановить по другим источникам. Корпус документов в наших архивах внушительный. До 1943 года в Новосибирскую область входила территория современной Кемеровской области, до 1944-го — территория Томской области. То есть огромный регион был. Первым секретарем Новосибирского обкома был Кулагин. В нашем архиве, например, хранятся материалы заседаний обкома, на которых обсуждались все вопросы: организация размещения эвакуированных, работа предприятий, помощь фронту и многое другое, — рассказал Infopro54 доктор исторических наук, профессор Академии военных наук Владислав Кокоулин.

Очень важный источник информации — воспоминания тружеников тыла и рассказы о них. Это личные истории, без которых невозможно передать масштаб, трагизм и величие тех лет. В Новосибирске вышло несколько книг, в которых приводятся такие сведения. В 2025 году вышел второй том альманаха «Трудовая доблесть Новосибирской области». Одно из десятков воспоминаний, которые там приведены, посвящено жителю деревни Барлакуль Здвинского района Василию Зиновьевичу Ващенко.

— Мальчишкам военного времени пришлось заменить мужчин в тяжелом крестьянском труде. Васе только исполнилось 9 лет, но он работал, как взрослый, не жалея себя. Был конюхом, пахал на быках, работал на прополке, сенокосе, уборке урожая, собирал колоски, кормил скотину. С 15 лет сел на трактор. На трудодни давали зерно, растительное масло. Работы было много. Вечером падал от усталости, мгновенно засыпал, чтобы утром вновь быть на рабочем месте, — вот что рассказывается в книге о Василии Ващенко.

Для широкой аудитории особый интерес представляют визуальные свидетельства эпохи. Фотографий военных лет из сибирского тыла сохранилось много. Далеко не все они оцифрованы и представлены в интернете. Поэтому посещение архивов историки советуют всем, кто интересуется данной темой.

— В военные годы в городе активно работали фотокорреспонденты газет, выполнявшие важную идеологическую задачу, рассказывая о трудовом героизме. Фотофонд есть и в городском архиве, и в областном. Допустим, по заводу № 65 Наркомата боеприпасов огромное количество фотографий. Снимки показывают, как подростки делают снаряды, как женщины работают на станках. Опубликовано, конечно, далеко не все, — рассказал Владислав Кокоулин.

В годы войны в Новосибирскую область эвакуировали свыше 150 предприятий. К 1944 году объем валовой продукции вырос в 5,4 раза по сравнению с довоенным 1940 годом. Предприятия области изготовили 125 миллионов снарядов и мин — 27 процентов союзного производства. Авиационный завод имени Чкалова передал фронту 15,8 тысячи самолетов. Каждый четвертый истребитель, выпущенный в СССР в военные годы, был произведен в Новосибирске. Завод имени Коминтерна выпускал уникальную продукцию, в том числе радиостанции, через которые обеспечивалась связь Ставки Верховного главнокомандующего со штабами фронтов и армий.

Медицинская инфраструктура региона также работала с огромной нагрузкой: за годы войны в области было сформировано 115 эвакогоспиталей на 63,6 тысячи коек. Врачи провели 55 тысяч хирургических операций и свыше 17,5 тысячи переливаний крови. Благодаря работе медиков более 80% раненых возвращались в строй — всего около 219 тысяч человек за годы войны.

Новосибирск стал и центром сохранения культурных ценностей. Театр оперы и балета использовался как хранилище экспонатов Третьяковской галереи, Музея имени Пушкина, Эрмитажа и других учреждений. В регион были эвакуированы театральные коллективы из Москвы, Ленинграда, Белоруссии и Украины.

Героический труд жителей области отмечен высокими наградами. Только в Новосибирске медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждены 103 тысячи тружеников тыла, свыше 2,2 тысячи человек получили ордена и медали за трудовые подвиги. В июле 2020 года указом Президента Российской Федерации Новосибирску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Ранее редакция рассказывала, как обновляются электронные базы данных, в которых можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны.

 

Фотография из фондов ГАНО. На снимке цех завода № 65 имени Сталина.

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : труженики тыла история Новосибирска День Победы город трудовой доблести

