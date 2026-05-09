Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

После завершения шествия «Бессмертного полка» на площади Ленина стартует 79-я эстафета памяти Александра Покрышкина. Спортсмены побегут по Красному проспекту от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома.
В течение дня в городских парках пройдут концертные программы «Залпы Победы». Новосибирцев приглашают на выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и народные гуляния.
Большая концертная программ также запланирована на площади Ленина. Она стартует в 19.45.
Завершится 9 мая праздничным салютом на Михайловской набережной в 21:50. Фейерверки также будут запускать на площади Ленина, Монументе Славы и стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.