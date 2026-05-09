Главный салют Дня Победы прогремит над набережной Новосибирска

В Новосибирске на площади Ленина прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1300 человек.

— Девятое мая — день, который объединяет нас общей памятью, гордостью и скорбью. Мы чтим героев и вспоминаем миллионы жизней, отданных за свободу и мир нашей Родины! Это великий праздник, напоминание о цене Победы и великом наследии, которое мы обязаны сохранить. Мы должны сделать всё, чтобы подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и тех, кто трудился в тылу, оставался примером для нас. Сегодня воины-сибиряки свято хранят историческую преемственность боевых традиций, мужественно выполняют свой воинский долг, достойно продолжая традиции тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, продолжает борьбу с нацизмом, выполняя задачу специальной военной операции. Мы склоняем головы перед поколением победителей. Тех, кто своим мужеством и самоотверженностью отстояли независимость нашей Родины. Низкий поклон за победу Вам, дорогие ветераны, вечная память тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины! — открыл парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны, генерал-майор Сергей Друбин.