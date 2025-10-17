Рекламодателям

В Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц

  • 17/10/2025, 18:00
Автор: Мария Гарифуллина
Юристы говорят о том, что мошенников в этой сфере стало больше

В Новосибирске зарегистрирован резкий рост числа заявлений на банкротство граждан. За девять месяцев 2025 года в Арбитражный суд Новосибирской области от физических лиц поступило 11 170 заявлений о самобанкротстве. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— За девять месяцев текущего года в суд поступило 11 170 заявлений о банкротстве физических лиц. В 2024 году с января по сентябрь поступило 8173 заявления. За такой же период 2023 года — 6512. То есть за год рост составил 36%, за два года — 78%, —  сообщила Infopro54 пресс-служба Арбитражного суда Новосибирской области.

Юристы, занимающиеся банкротными делами, говорят, что этот рост был ожидаем.

— Мы видим рост числа обращений.  С одной стороны, есть рост долговой нагрузки. В другой стороны, гражданам стало проще решиться на этот шаг. Меньше становится страхов, мифов. Увеличение числа желающих пройти процедуру самобанкротства  в целом было предсказуемо, — говорит директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.

При этом эксперты говорят о том, что в России в сфере банкротства и его сопровождения все чаще используются мошеннические схемы. К типичным способам мошенничества относятся: сокрытие имущества путем его передачи родственникам или друзьям по фиктивным договорам дарения или купли-продажи; занижение стоимости активов; совершение заранее невыгодных сделок; фальсификация документов о долговых обязательствах в пользу аффилированных лиц; сокрытие средств на банковских счетах, открытых на подставных лиц.

— Действительно, есть понятие «фиктивное банкротство». Такие клиенты были всегда. То есть, скажем и пять лет назад такие появлялись уникумы, которые убеждены в том, что если правильно все подготовить, то можно списать всю свою задолженность, и при этом, условно говоря, остаться миллионером. Они думают, что в арбитражном суде все пройдет легко и просто. Это не так, конечно, суды все проверяют. Поэтому подготовиться до такой степени, чтобы стать банкротом и остаться пи этом миллионером, ничего не потерять, это практически нереально, — говорит Елена Зайцева.

Эксперты подчеркивают, что проблемой является мошенничество и со стороны тех, кто сопровождает процедуры банкротства физических лиц. В увеличении числа банкротов есть и «заслуга» недобросовестных компаний.

— Идет массированная реклама услуг по списанию долгов. В части случаев можно усмотреть введение в заблуждение, признаки мошенничества. Людям поступают звонки, им говорят о государственной программе по освобождению граждан от долгов. Именно так и преподносится: «государственная программа». И дальше предлагается собственно услуга по списанию долгов. При этом людям не говорится о последствиях. А они могут быть очень серьезные и не те, которые человек ожидает.  Во-первых, через банкротство долги могут не списать. То есть человека признают банкротом, а долги останутся. И об этом никто людям не говорит. Второе, как правило, у компаний, которые фактически навязывают свои услуги, есть свой арбитражный управляющий, который подает эти массовые заявления. Человека ведут дальше. Ему предлагают еще взять кредит, чтобы оплатить услуги. И это очень серьезные суммы. И никто об этих последствиях ранее не предупреждал человека, то есть у него снова формируются долги, — сообщила Infopro54 управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко.

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 7 723 дел о самобанкротстве физических лиц. В большинстве случае граждане, подавшие заявления, были признанным банкротами.

Ранее редакция рассказывала, что более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

