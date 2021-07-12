В Новосибирске выросла стоимость минимального продуктового набора почти на 20%

Новосибирскстат опубликовал сведения о стоимости минимального набора продуктов в регионах Сибири, сообщает МК.RU Новосибирск.

В продуктовый набор входят 33 основных продукта, которые нужны одному человеку в течение месяца. При его расчете учитываются цены в регионе.

По данным статистики, жителю Новосибирской области в июне ннеобходимо 5371,33 рубля. Это на 19,6% больше, чем в январе 2021 года.

Дороже всего минимальный набор продуктов в Красноярском крае — 5926,23 рубля, на втором месте — Республика Хакасия (5788,48 рубля), третье место заняла Иркутская область (5421,94 рубля). Меньше всего в Сибири на продукты нужно омичам. Там можно прожить на 4712,59 рубля.

В Новосибирской области продукты дорожают быстрее чем в других сибирских регионах. Быстрее цены на продукты растут только в Алтайском крае и Омской области (20,7% и 20% соответственно). При этом сама продуктовая корзина там дешевле, чем у нас.