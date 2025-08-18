«На банкетах ставят органическую водку»: в Новосибирской области стало больше производителей органики

Два сельхозпредприятия Новосибирской области подали заявки на органическую сертификацию. До конца года у них пройдет инспекция, и, если эксперты подтвердят соответствие требованиям и стандартам, то эти предприятия войдут в Единый государственный реестр производителей органической продукции и смогут использовать на своей упаковке спецзнак «Органик».

Органическая продукция выращивается и производится без пестицидов, минеральных удобрений, антибиотиков и стимуляторов роста. В Европе и на Ближнем Востоке рынок органики очень развит, и российские производители еще три года назад были ориентированы именно на экспорт. Сейчас возможности поставок за рубеж сильно ограничены, и аграрии пытаются развивать внутренний рынок. Эксперты говорят, что дело идет с переменным успехом. В Новосибирской области в настоящее время зарегистрировано 12 предприятий, производящих такую продукцию.

— В Новосибирской области рынок органики развивается очень медленно. Это связано с тем, что в нашей области практически нет переработки. Единственное, что удалось сделать это производство органического масла из семян расторопши. И оно пользуется большим спросом. Когда это направление только начинали развивать, расчет был в первую очередь на Германию и другие европейские страны, а так же на Китай. Сейчас на эти рынки трудно попасть в силу разных причин. В регионе достаточно органического сырья для производства круп, но, к сожалению, нет переработчиков, готовых в это включиться. Новосибирская область входит в десятку регионов, лидирующих в производстве органики, но явно упускает возможности. Например, в той же Воронежской области, сельхозпредприятий, выпускающих органическую продукцию уже в два раз больше, — рассказала Infopro54 генеральный директор информационного центра «Органика», Новосибирской области Альбина Куликова.

Кроме указанной расторопши в Новосибирской области выращивают органическую гречиху, рожь, овес, горох, лён, горчицу, полбу, на одной пасеке производят органический мёд. Такая продукция стоит дороже, чем та, при производстве которой используют «химию». Разница в цене может быть очень существенной — от 30% до 100%. Но уже и в России есть категория потребителей, которая готова платить больше. Один из показательных примеров — органическая водка.

— На заводе в Алтайском крае производят спирты из органического сырья. Они покупают и пшеницу, и рожь, и ячмень, в том числе у наших производителей. Органическая водка стоит раза в два дороже обычной, и ее покупают. На многих банкетах ставят именно её. Так что спрос есть. Про мёд то же самое можно сказать. Это недешевый продукт, а органический — еще более дорогой. Но те, кто думает о качестве, о том, в каких условиях создавался продукт, идут на эти траты. Кстати, органический мёд очень востребован в странах Ближнего Востока. Но чтобы выйти на этот рынок, надо, чтобы продукция была еще сертифицирован по стандарту «Хяляль». Это выполнимая задача, но требует от производителей дополнительных действий, — говорит Альбина Куликова.

Эксперты считают, что рынок органической продукции в любом случае будет развиваться. И со временем в России появятся специализированные магазины, которые будут торговать органикой. Например, для ОАЭ и стран Западной Европы это рутинная практика.

Добавим, что в настоящее время к внесению в Госдуму готовят законопроект, обязывающий ритейлеров выделять отдельные полки для органических продуктов.

