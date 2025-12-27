«Их воспитали сети»: меньше половины жителей Новосибирска покупает продукты местного производства

В российских городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске, провели исследование, посвящённое географическим предпочтениям потребителей. Один из итоговых показателей – 62% опрошенных рассказали, что предпочитают приобретать именно отечественные товары – выглядит вполне достойно и патриотично. Но есть важные детали, которые показывают, что доля тех, кто на постоянной основе поддерживает местных производителей, значительно меньше.

Infopro54 изучил результаты исследования компании «Нильсен» и поговорил с экспертом, который работает с местными продуктами.

Опросы показали, что 49% городских жителей всегда или периодически обращают внимание на то, где именно произведён товар. Часто видят и легко находят такие товары на магазинных полках 43% покупателей. Всегда стараются поддерживать отечественных производителей только 27% потребителей.

– Примечательно, что среди причин, на основе которых покупатели выбирают отечественные товары, вошли не только показатели безопасности, стоимости или качества продуктов, но и просто желание поддержать российских производителей и экономику (22%). Такой мотив выделили при ответе пятая часть респондентов – что делает его вторым по популярности среди тех, кто предпочитает российские товары, – говорит исполнительный директор «Нильсен» Константин.

Эксперты считают, что именно последние два показателя – 27% и 22% – выглядят реалистично. Потому что одно дело – предпочитать отечественные товары, и совсем другое – целенаправленно их искать и всегда покупать.

– На самом деле, мне кажется, что действительно вдумчиво относятся к выбору продуктов и ищут, например, продукцию местных фермеров, даже меньше указанных 22%. Люди стали массово пользоваться доставкой. Сформировалась целая прослойка потребителей, которые в принципе не хотят ходить в магазины, и тем более на рынки и ярмарки. Многие уже перешли на готовую еду: они разогревают эту котлету, приготовленную кем-то и из чего-то, и им нормально. Им в целом все равно, откуда привезли эти продукты, из какого сырья они сделаны. Потребителей, которые практически перестали готовить дома, воспитали сети: что в магазине в шаговой доступности продают, то и берем. В основном это касается молодой аудитории – тех, кого называют зумерами. Люди возрастной категории 35+ в большинстве своём остаются верны другой кулинарной культуре. И вот они как раз чаще всего внимательно выбирают продукты, знают, какие производители, в том числе небольшие хозяйства и фермеры есть в их регионе, и покупают их продукцию, – рассказала Infopro54 шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

Сами производители продуктов питания говорят о том, что федеральные торговые сети действительно не особо рады местным игрокам. Чтобы встать на полку сетевых магазинов, производителю, особенно не очень крупному и не очень раскрученному, нужно прикладывать огромные усилия. Некоторые даже не пытаются это сделать, считая условия сетей невыгодными и кабальными.

