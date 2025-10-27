Рекламодателям

В Новосибирске растет спрос на протеиновое питание, диетологи видят в этом риски

  • 27/10/2025, 17:06
Автор: Мария Гарифуллина
Протеиновый бум во многом связан с продвижением соответствующих товаров в соцсетях

В Новосибирске фиксируется рост продаж продуктов с повышенным содержанием протеина. Речь идет о батончиках, молочных продуктах, различных смесях для коктейлей с «добавленной ценностью».

Если еще несколько лет назад данная продукция реализовывалась преимущественно в магазинах спортивного питания, то сейчас «протеиновые» полки есть даже в небольших магазинах формата «у дома». Согласно аналитическим данным компании «Нильсен Дэйта Фэктори» (есть в распоряжение редакции), за первое полугодие 2025 года продажи обогащенных протеином молочных товаров в России выросли более чем на 130% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в традиционных молочных категориях без белковых добавок рост составил лишь 17,7%. Подобная динамика наблюдается и в категории «кондитерские изделия».

Диетологи не в восторге от этого тренда. Они подчеркивают, что увлечение специализированным функциональным  питанием, таким как протеиновые батончики, без явных на то медицинских или спортивных показаний, лишено смысла и может быть вредным.

— Я приветствую протеиновое питание у спортсменов, когда нужно насытиться белками и увеличить мышечную массу под контролем тренера и специалиста. Но просто так употреблять его в обычной жизни нет смысла. Лучше получать качественные белки из обычных продуктов. Что касается протеиновых батончиков, то молодежь должна понимать важный нюанс: они вкусные не только из-за сахара, но и из-за добавления большого количества жиров. Производители заявляют о натуральных жирах из орехов, но мы рекомендуем съедать лишь несколько ядрышек в день, а в одном батончике содержится огромное их количество. Вред от этого однозначно будет, — рассказала Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Беспрозванная.

Эксперт подчеркивает, что для большинства людей проблема заключается не в количественном дефиците белка, а в его качественной составляющей. Рацион многих россиян характеризуется нехваткой ряда полноценных белков.

— Самая серьезная проблема — это дефицит полноценных белков, тех, что содержат все незаменимые аминокислоты в определенных последовательностях. Таких белков высокой биологической ценности немного. Идеальным по аминокислотному составу является яичный белок, поэтому яйца рекомендуется употреблять практически ежедневно для профилактики этого дефицита. Питание должно быть правильным и рациональным, с достаточным содержанием полезных белков из натуральных продуктов. Тогда организм не будет нуждаться в дополнительном протеиновом питании, — считает диетолог.

Добавим, что протеиновый бум охватил, в первую очередь, зуммеров. Это молодые люди от 15 до 25 лет.

Ранее редакция рассказывала, что в 2025 году в Новосибирской области население стало меньше употреблять алкогольных напитков.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 266

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : продукты питания зумеры


