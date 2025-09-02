«Мода на скайсы и гриллзы»: новосибирские стоматологи заявили об опасности зубного декора с маркетплейсов

Мода на украшение зубов накладками, имитирующими драгоценные камни, — гриллзами и скайсами — захлестнула соцсети. Среди молодых людей это считается способом сделать улыбку «дороже». Стоматологи саму идею зубного декора не особо критикуют, напоминая, что подобная модные тенденции в прошлом уже были. Врачей настораживает другое — самостоятельная установка накладок на зубы. Обилие товаров для «домашней стоматологии» на маркетплейсах они называют серьезной проблемой.

В клиники уже обращают пациенты с последствиями таких экспериментов. Материалы неизвестного происхождения вызывают аллергические реакции, повреждения эмали.

— Сейчас модно украшать зубы — скайсами, накладками (гриллзами). Для того чтобы эти накладки или скайсы держались на зубах, необходимо создать определенные условия — обработать эмаль кислотой, чтобы она была более пористой, нанести на нее бонд (клей) для фиксации украшений. В клинике всё это сертифицировано, какую кислоту или бонд предлагают на плеймаркетах не известно. Ну и самонаклеянные скайсы быстро отваливаются, есть риск ими подавиться или проглотить их, — рассказала Infopro54 стоматолог-терапевт, детский стоматолог центра «Здравица» Галина Печерина.

Жители России все чаще проводят стоматологические манипуляции самостоятельно. Об этом свидетельствуют данные о продажах всевозможных средств для самопломбирования, винировов и декора для зубов. Фактически, говорят врачи, речь идет об откате к временам, когда стоматологии в ее нынешнем виде не существовало.

— Есть это страны третьего мира, такие как Индия, где лечение зубов проводят, как говорится, на коленке: на берегу Ганга, сидит такой «цирюльник», он и подстрижет, и побреет, уши почистит, еще и зубы здесь же полечит. Но мы живем в достаточно цивилизованном мире, где стоматология — это область медицины, которая занимается изучением, профилактикой и лечением заболеваний зубов, полости рта, челюстей и прилегающих областей лица и шеи. Она включает в себя широкий спектр направлений, таких как терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, ортодонтическая и детская стоматология. Врачей учат в высшем учебном заведении пять лет, затем два года ординатуры, и только потом они имеют права лечить людей. Все материалы, используемые в медицинских учреждениях, имеют сертификаты соответствия и безопасности. Что вы можете купить на маркетплейсах, никому не известно. Кроме того, врач в клинике несет ответственность за проведенные манипуляции. В условиях, когда человек сам себе стоматологов, много рисков, — говорит Галина Печерина.

