Рекламодателям

Упростить для застройщиков, усложнить для общественников

  • 29/03/2022, 18:30
Автор:
новости Новосибирска
В мэрии Новосибирска обозначили ряд основных трендов градостроительной политики.

Департамент строительства мэрии Новосибирска совместно с региональным Минстроем в настоящее время, помимо воплощения в жизнь последних изменений федерального градостроительного законодательства, готовит ряд собственных инициатив, направленных в первую очередь на то, чтобы темпы жилой застройки не снижались.

новости Новосибирска

Какие меры поддержки уже предложили строительной отрасли?

Как следует из доклада вице-мэра Алексея Кондратьева на оперативном совещании у главы города, одна из актуальных задач максимально упростить для застройщиков процедуры, связанные со строительной документацией.

Вносим изменения в порядок подготовки постановлений, которыми утверждается соответствующая градостроительная документация, уменьшая количество лиц и сокращая время на подписание документа, говорит Кондратьев. До конца апреля эти документы будут готовы. Кроме того, предполагается отмена требований к застройщикам по обязательной подаче заявлений для разрешения на строительство в электронном виде. Сегодня эта норма остается, но мы предлагаем возможность предоставления пакета непосредственно в управление архитектурно-строительной инспекции.

Глава города Анатолий Локоть инициативу поддерживает.

Необходимо сделать все, принять меры, чтобы ускорить прохождение документов от формирования участка до получения разрешения на строительство, говорит мэр. Но главное, чтобы качество от этого не пострадало. Далее: поручаю вести мониторинг отрасли вместе с районными администрациями. Каждая стройка в Новосибирске, неважно — ведется она за бюджет или она уже в проектном финансировании — должна быть в фокусе внимания, мы должны отслеживать, потому что это не только экономика, это социальный фактор. С одной стороны, за ней стоят люди дольщики. С другой стороны, это рабочие места.

Новости Новосибирска

Общественность все дальше отодвигают от градостроительной политики

Параллельно с упрощением работы застройщикам предстоит усложнить жизнь общественникам, активно выступающим против того или иного строительства на территории города. Так, уже на апрельской сессии мэрия предложит на утверждение депутатам горсовета новый порядок проведения общественных слушаний, предполагающий временные рамки их проведения сроком не более месяца.

Напомним, что в конце прошлого года решением большинства депутатов горсовета Новосибирска общественные слушания были переведены из очной формы в заочную, против чего активно выступали депутаты от оппозиции. Представители исполнительной власти аргументировали это решение «коронавирусными» ограничениями и продолжающим действовать на территории области режимом повышенной готовности.

Еще ряд изменений строительной отрасли, инициированных городской и региональной властью, касается присоединения к техническим сетям.

Это внесение изменений в закон о присоединении к техсетям инженерного обеспечения с установлением льготного режима рассрочки платежей с ресурсоснабжающими организациями; изменения норм проектирования, которые сегодня так же актуальны, поясняет Кондратьев. К примеру, мы в настоящий момент продолжаем согласовывать отсутствие мусоропровода в жилом доме, и все объекты сегодня строятся так, что разделительный сбор мусора происходит. А это миллион рублей дополнительных средств, которые сегодня не отвлекают строители, если не устанавливают мусоропровод.

Кроме того, мэрия Новосибирска разрешила большегрузам застройщиков ездить по дорогам города в период весенних ограничений.

Напомним, в феврале мэрия, напротив, ужесточила требования к застройщикам в части выдачи отклонений в проектах новостроек.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время на территории города в стадии строительства находятся 484 многоквартирных дома общей площадью 4,2 млн кв. м. Из них 142 (1,5 млн кв. м) с участием счетов эскроу, 256 объектов на основании договоров долевого участия.

Фото редакции

372

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство общественные слушания новостройки город власть


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

На социальной ярмарке недосчитались сахара

Администрациям городских районов Новосибирска предстоит плотнее работать с подшефными коллегами из сельской местности.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

На очередном заседании объединения VIP-club торжественную повестку совместили с оперативной — обсудили вызовы времени и способы эффективного ответа на них.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

С этим предложением бизнес-сообщество «ОПОРА РОССИИ» вышло на мэрию города Новосибирска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

Следствие передало дело бизнесмена на рассмотрение суда.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Омские аграрии активно страхуют урожай

09/03/2022, 18:36

Актуальный разговор

интервью

Просто бизнес. Через VPN о вас собирают информацию

Все материалы
Лента новостей

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

29/03/2022, 15:50

Конкуренция за работу в Новосибирске ужесточается

29/03/2022, 15:44

На социальной ярмарке недосчитались сахара

29/03/2022, 15:30

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

29/03/2022, 15:23
Популярное

Куда можно отправиться отдыхать на велосипедах этой весной

29/03/2022, 18:00

Каким будет лето 2022 в Новосибирске

29/03/2022, 16:40

Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимита

29/03/2022, 14:18

Перевод платежей за газ на рубли может уничтожить производство удобрений в Германии

28/03/2022, 18:31

С 28 марта в России запускается соцсеть «Россграм»

28/03/2022, 12:49

Перенесенный из-за «омикрона» стресс может усиливать аллергические реакции

25/03/2022, 17:20

В 2021 году россияне купили около 625 тысяч шуб

24/03/2022, 10:29
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сбер стал платформой для развития молодёжного предпринимательства в рамках Центра оценки компетенций

29/03/2022, 15:46

Интернет-трафик Tele2 в новосибирском метро за год вырос на 22%

29/03/2022, 14:14

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в экологическом субботнике «Час земли»

29/03/2022, 11:14

«Ростелеком» в 2022 году планирует обеспечить 47 малочисленных сел Новосибирской области связью 4G

29/03/2022, 11:06

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

28/03/2022, 18:28

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Доля товарооборота России с не поддержавшими санкции странами составила 46%

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

Финансы

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Банки блокируют карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи

Меньше половины новосибирцев по-прежнему согласны на «черную» зарплату

Новая льготная ипотека — под 12% годовых

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости бизнеса

Как безопасно провести сделку с недвижимостью

Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

На вторичном рынке недвижимости сокращается выбор

Жизнь на Красном: открыты продажи нового дома в одном из самых масштабных проектов известного застройщика

Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Новосибирцев приглашают на картошку

Аграрии в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу

Транспорт

новости Новосибирска

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Авиакомпания S7 планирует эксплуатировать отечественные самолеты Ил-96 и Ил-86

Тарифы на проезд в четырех городах области будут устанавливать муниципалитеты

Мост через реку Ирмень капитально отремонтируют

Медицина

новости Сибири

Спрос на лекарства в округе снижается

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Проект детского реабилитационного центра в Новосибирске одобрила Главгосэкспертиза

Новосибирские иммунологи ориентируются на Азию и Академгородок

Авто

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

новости Новосибирска

На социальной ярмарке недосчитались сахара

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

Разбивать городские дороги можно будет только строителям

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска