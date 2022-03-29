Упростить для застройщиков, усложнить для общественников

Департамент строительства мэрии Новосибирска совместно с региональным Минстроем в настоящее время, помимо воплощения в жизнь последних изменений федерального градостроительного законодательства, готовит ряд собственных инициатив, направленных в первую очередь на то, чтобы темпы жилой застройки не снижались.

— Вносим изменения в порядок подготовки постановлений, которыми утверждается соответствующая градостроительная документация, уменьшая количество лиц и сокращая время на подписание документа, — говорит Кондратьев. — До конца апреля эти документы будут готовы. Кроме того, предполагается отмена требований к застройщикам по обязательной подаче заявлений для разрешения на строительство в электронном виде. Сегодня эта норма остается, но мы предлагаем возможность предоставления пакета непосредственно в управление архитектурно-строительной инспекции.

Как следует из доклада вице-мэра Алексея Кондратьева на оперативном совещании у главы города, одна из актуальных задач —

Глава города Анатолий Локоть инициативу поддерживает.

— Необходимо сделать все, принять меры, чтобы ускорить прохождение документов от формирования участка до получения разрешения на строительство, — говорит мэр. — Но главное, чтобы качество от этого не пострадало. Далее: поручаю вести мониторинг отрасли вместе с районными администрациями. Каждая стройка в Новосибирске, неважно — ведется она за бюджет или она уже в проектном финансировании — должна быть в фокусе внимания, мы должны отслеживать, потому что это не только экономика, это социальный фактор. С одной стороны, за ней стоят люди — дольщики. С другой стороны, это рабочие места.

Параллельно с упрощением работы застройщикам предстоит усложнить жизнь общественникам, активно выступающим против того или иного строительства на территории города. Так, уже на апрельской сессии мэрия предложит на утверждение депутатам горсовета новый порядок проведения общественных слушаний, предполагающий временные рамки их проведения сроком не более месяца.

Напомним, что в конце прошлого года решением большинства депутатов горсовета Новосибирска общественные слушания были переведены из очной формы в заочную, против чего активно выступали депутаты от оппозиции. Представители исполнительной власти аргументировали это решение «коронавирусными» ограничениями и продолжающим действовать на территории области режимом повышенной готовности.

Еще ряд изменений строительной отрасли, инициированных городской и региональной властью, касается присоединения к техническим сетям.

— Это внесение изменений в закон о присоединении к техсетям инженерного обеспечения с установлением льготного режима рассрочки платежей с ресурсоснабжающими организациями; изменения норм проектирования, которые сегодня так же актуальны, — поясняет Кондратьев. — К примеру, мы в настоящий момент продолжаем согласовывать отсутствие мусоропровода в жилом доме, и все объекты сегодня строятся так, что разделительный сбор мусора происходит. А это миллион рублей дополнительных средств, которые сегодня не отвлекают строители, если не устанавливают мусоропровод.

Кроме того, мэрия Новосибирска разрешила большегрузам застройщиков ездить по дорогам города в период весенних ограничений.

Напомним, в феврале мэрия, напротив, ужесточила требования к застройщикам в части выдачи отклонений в проектах новостроек.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время на территории города в стадии строительства находятся 484 многоквартирных дома общей площадью 4,2 млн кв. м. Из них 142 (1,5 млн кв. м) — с участием счетов эскроу, 256 объектов — на основании договоров долевого участия.