Упростить для застройщиков, усложнить для общественников

Департамент строительства мэрии Новосибирска совместно с региональным Минстроем в настоящее время, помимо воплощения в жизнь последних изменений федерального градостроительного законодательства, готовит ряд собственных инициатив, направленных в первую очередь на то, чтобы темпы жилой застройки не снижались.
— Вносим изменения в порядок подготовки постановлений, которыми утверждается соответствующая градостроительная документация, уменьшая количество лиц и сокращая время на подписание документа, — говорит Кондратьев. — До конца апреля эти документы будут готовы. Кроме того, предполагается отмена требований к застройщикам по обязательной подаче заявлений для разрешения на строительство в электронном виде. Сегодня эта норма остается, но мы предлагаем возможность предоставления пакета непосредственно в управление архитектурно-строительной инспекции.
Глава города Анатолий Локоть инициативу поддерживает.
— Необходимо сделать все, принять меры, чтобы ускорить прохождение документов от формирования участка до получения разрешения на строительство, — говорит мэр. — Но главное, чтобы качество от этого не пострадало. Далее: поручаю вести мониторинг отрасли вместе с районными администрациями. Каждая стройка в Новосибирске, неважно — ведется она за бюджет или она уже в проектном финансировании — должна быть в фокусе внимания, мы должны отслеживать, потому что это не только экономика, это социальный фактор. С одной стороны, за ней стоят люди — дольщики. С другой стороны, это рабочие места.
Напомним, что в конце прошлого года решением большинства депутатов горсовета Новосибирска общественные слушания были переведены из очной формы в заочную, против чего активно выступали депутаты от оппозиции. Представители исполнительной власти аргументировали это решение «коронавирусными» ограничениями и продолжающим действовать на территории области режимом повышенной готовности.
Еще ряд изменений строительной отрасли, инициированных городской и региональной властью, касается присоединения к техническим сетям.
— Это внесение изменений в закон о присоединении к техсетям инженерного обеспечения с установлением льготного режима рассрочки платежей с ресурсоснабжающими организациями; изменения норм проектирования, которые сегодня так же актуальны, — поясняет Кондратьев. — К примеру, мы в настоящий момент продолжаем согласовывать отсутствие мусоропровода в жилом доме, и все объекты сегодня строятся так, что разделительный сбор мусора происходит. А это миллион рублей дополнительных средств, которые сегодня не отвлекают строители, если не устанавливают мусоропровод.
Кроме того, мэрия Новосибирска разрешила большегрузам застройщиков ездить по дорогам города в период весенних ограничений.
Напомним, в феврале мэрия, напротив, ужесточила требования к застройщикам в части выдачи отклонений в проектах новостроек.
По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время на территории города в стадии строительства находятся 484 многоквартирных дома общей площадью 4,2 млн кв. м. Из них 142 (1,5 млн кв. м) — с участием счетов эскроу, 256 объектов — на основании договоров долевого участия.
Фото редакции
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