Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Студенты Института искусств НГПУ выпустили серию календарей на антикоррупционную тематику. Идея этой работы принадлежит выпускнику НГПУ, военному комиссару Новосибирского района, города Оби и Кольцово подполковнику Сергею Устинову.

В работу включились студенты 4 курса ИИ во главе с профессором кафедры дизайна и художественного образования Ольгой Панченко. Их усилиями были выполнены календари на 2026 и 2027 годы. Каждая страница календарей — это взгляд одного из студентов на сложную проблему, решение которой зависит от совместных усилий государства и общества.

— Коррупция подрывает доверие к власти, тормозит развитие экономики и нарушает принципы справедливости. Но противостоять ей можно — и это задача не только государства, но и каждого из нас. Визуальные коммуникации — мощный инструмент в антикоррупционной повестке. Яркие, запоминающиеся образы доносят важные идеи быстрее текста и формируют общественное сознание. Хочется надеяться, что наши студенты никогда не столкнутся с коррупцией в жизни, но о такой проблеме они знают — и каждый из участников проекта визуализировал ее по-своему. Получилось очень разнопланово, мощно, с надрывом, — отмечает и.о. директора Института искусств Вячеслав Еськов.

Институт искусств рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами.

