«Карантин в школе нужно воспринимать как новое приключение»

— Мы, родительская общественность, должны поставить перед собой какие-то задачи: что, как мы полагаем в текущей ситуации, нужно и важно делать? Как поступить: настраивать детей, что нельзя подходить друг к другу при встрече, или не настраивать? Вопрос ведь непростой. В качестве психолога-консультанта я слушаю родителей, детей, как они переживают ситуацию. Я себя причисляю и к педагогической общественности, так как являюсь преподавателем и испытала на себе все сложности онлайн-обучения, которое будет продолжено. Наконец, как психолог, ученый, я смотрю исследования о том, как можно все улучшить теми усилиями, которые не стоят ни рубля, а приносят «доход». Это усилия родителей.

Как дети примут новое, как они отнесутся ко второй смене, которая им не нравится, к тому, что не нужно обниматься друг с другом, делать какие-то другие подростковые пассы? А отнесутся они так, как отнесемся мы — родители. Все будет зависеть от нашего психологического настроя. Если у нас будет психологический настрой страха, постоянной тревоги, вопросов, недовольства, когда что-то не сделано, что-то страшно, что-то непонятно, не получится — ровно так же к этому будут относиться дети, и очень многое в образовательном процессе будет затруднено. Между обстоятельствами, которые сейчас непросты, и ребенком всегда стоит самый близкий человек — родитель. Если он к этим обстоятельствам отнесется как к неизбежным, но отнесется бодро и уверенно, будет внушать ребенку, что это — новое приключение, из которого можем извлечь новый опыт, это пойдет на пользу всем. Да, обниматься сейчас не стоит, но давай придумаем, как по-другому можно поздороваться с другом. Если родитель это сделает с пониманием своей ответственности, бодро, радостно, оптимистично, все будет хорошо.

У нас, родителей, сейчас три главных задачи. Первая — наладить взаимоотношения со школой, нормальные взаимоотношения. Не в закрытых соцсетях обсуждать кулуарно, какая плохая школа и педагоги, а организовать обсуждение, на школьном сайте, например, любых сложных ситуаций, проблем, проводить какие-то опросы, давать разборы ситуаций. Это будет очень полезно.

Очень непросто сегодня школьным педагогам. Поэтому — только поддержка, доброжелательное сотрудничество, совместное решение всех возникающих проблем, вопросов своевременно, не затягивая и не уходя в закрытые родительские группы.

Вторая задача — не делать за ребенка, а организовать его для этого. Организовать режим дня и правильно проговорить новые правила жизни. Это — не «караул!», не «ах!», это просто жизнь. Как делать уроки, как организовать рабочий стол? Это все следует проговорить, записать и соблюдать.

Третья задача — поддерживать. Родители ситуативную реакцию ребенка воспринимают за правду. Выслушайте спустя какое-то время, поговорите с ребенком, расскажите, как вы учились, какие были трудности, какой жизненный опыт извлекли — и все рассеется. Но вместо этого многие родители на ситуативную реакцию ребенка сразу конфликтуют с учителями, руководством школы, сопровождая это фразой «я не могу не верить своему ребенку». Запомните следующую психологическую истину: дети не врут, дети заблуждаются. Они имеют на это право. А вы должны, принимая своего ребенка, разговаривать с ним, поддерживать и вообще населять атмосферу образовательного процесса бодростью, оптимизмом и радостью. Да, непросто управлять своим эмоциональным состоянием сегодня, когда беспокоит все: и питание, и нагрузки, и отметки. Но мы, взрослые, тем и отличаемся от детей, что можем управлять своим эмоциональным состоянием. Поэтому позитивное мышление и умение разговаривать с детьми — это то, что сегодня родителям так необходимо.

По материалам выступления на областном родительском собрании

Фото с сайта правительства Новосибирской области