«Кардифф Сити» – «Рединг»: смогут ли выиграть «лазурные птицы»?

Кардифф Сити
«Лазурные птицы» подходят к предстоящему поединку на 12 месте в турнирной таблице. Расстояние до зоны плей-офф сейчас составляет всего пять очков, так что за зону плей-офф команда еще может побороться.
Проигрывал «Кардифф Сити» на последнем отрезке чемпионата не так много. За восемь последних туров валлийцы потерпели только разгром на выезде от КПР (1:6), правда, и выиграли только дважды, потеряв много очков в ничейных поединках.
Рединг
«Королевские» выдали в декабре довольно неплохую беспроигрышную серию из семи матчей кряду, благодаря которой стремительно поднялись вверх по турнирной таблице. Команда поднялась на 15-ю строчку, обеспечив себе 11-тиочковый отрыв от зоны вылета.
Однако в последних матчах «Рединг» немного подсел. Команда проиграла в трех последних турах «Миллуоллу» (0:2) и «Бристоль Сити» (0:1).
Статистика
Прогноз
«Кардифф Сити» не так уж плохо играет дома, хотя в последнее время часто терял очки в ничейных матчах. «Рединг» зарекомендовал себя на последнем отрезке сезона неуступчивым коллективом, хотя в плане результативности команда не впечатляет. Прогноз экспертов портала ВсеПроСпорт.ру – Кардифф Сити не проиграет + тотал меньше 3.5.
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