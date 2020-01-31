«Кардифф Сити» – «Рединг»: смогут ли выиграть «лазурные птицы»?

Кардифф Сити

«Лазурные птицы» подходят к предстоящему поединку на 12 месте в турнирной таблице. Расстояние до зоны плей-офф сейчас составляет всего пять очков, так что за зону плей-офф команда еще может побороться.

Проигрывал «Кардифф Сити» на последнем отрезке чемпионата не так много. За восемь последних туров валлийцы потерпели только разгром на выезде от КПР (1:6), правда, и выиграли только дважды, потеряв много очков в ничейных поединках.

Рединг

«Королевские» выдали в декабре довольно неплохую беспроигрышную серию из семи матчей кряду, благодаря которой стремительно поднялись вверх по турнирной таблице. Команда поднялась на 15-ю строчку, обеспечив себе 11-тиочковый отрыв от зоны вылета.

Однако в последних матчах «Рединг» немного подсел. Команда проиграла в трех последних турах «Миллуоллу» (0:2) и «Бристоль Сити» (0:1).

Статистика

«Кардифф Сити» выиграл в нынешнем чемпионате дома 8 из 14 матчей, уступив только раз.

В пяти из семи последних домашних матчей «Кардиффа» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

В пяти из шести последних гостевых матчах «Рединга» сыграла ставка «тотал меньше 2.5».

«Рединг» проиграл на выезде только один из семи последних матчей.

Три из четырех последних очных матчей соперники сыграли вничью.

Прогноз

«Кардифф Сити» не так уж плохо играет дома, хотя в последнее время часто терял очки в ничейных матчах. «Рединг» зарекомендовал себя на последнем отрезке сезона неуступчивым коллективом, хотя в плане результативности команда не впечатляет. Прогноз экспертов портала ВсеПроСпорт.ру – Кардифф Сити не проиграет + тотал меньше 3.5.