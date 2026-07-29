Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 23.07.2026 г.

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