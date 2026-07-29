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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с длинным льготным периодом и бонусами за оформление в июле

банк УралсибВ исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 23.07.2026 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — подчеркнул Пьянов.

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Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Ведущие российские финансовые учреждения начали избирательно увеличивать ставки по вкладам, ориентированным на среднесрочные и долгосрочные периоды – от полугода до полутора лет. Это подтверждается действиями отдельных значимых игроков финансового рынка, таких как ВТБ, в русле общей стратегии, нацеленной на удержание клиентских средств. Одновременно с этим, «Альфа-Банк», «Банк „Санкт-Петербург“» и ПСБ также скорректировали в сторону повышения ставки по срочным депозитам на три, четыре и шесть месяцев.

Причины и специфика пересмотра процентных ставок

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Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 июльского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.06.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, – лимит ежемесячного кешбэка и требования банков для его получения, размер бонусов в категории «На всё» и в специальных категориях, правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), а также ставку на остаток средств по счёту. Кроме того, аналитики учитывали стоимость выпуска и обслуживания карты, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером, скидки, и другие критерии.

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Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

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Кешбэк-рекорды: во второй половине 2026 года выплаты вырастут на треть

Во второй половине 2026 года российские кредитные учреждения планируют увеличить инвестиции в программы лояльности. По предварительным данным ВТБ, общая сумма кешбэк-выплат клиентам может достичь более 270 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели первой половины года. Ожидается, что к концу года суммарный объем возвращенных средств за покупки может превысить 473 миллиарда рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

В течение первых шести месяцев банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма включает все виды поощрений: прямые денежные выплаты, бонусные баллы и прочие формы стимулирования.

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Банк Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования по итогам июня

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем – до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю – до 21,7 млрд рублей.

«Активный рост объемов ипотеки в Уралсибе обусловлен стабильным интересом клиентов к рыночным программам банка, востребованностью программ «Сверхлимит» и «Комбоипотека» (сочетающих в себе льготную и рыночную программы – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку) – с долей 40% в общем объеме выдач по итогам июня, а также растущим спросом на программы рефинансирования ипотеки других банков, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – В ответ на запросы клиентов мы в июле также запустили новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека», позволяющую рефинансировать на программу «Комбоипотека» ипотечный кредит стороннего банка, выданный как комбокредит или как рыночный».

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