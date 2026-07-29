Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

Представители ООО «Сибирский причал» с такой позицией не согласились и обратились в суд с иском, требуя отменить расторжение договора. Бизнес настаивал на том, что договор аренды действует до 2030 года, а реальные сроки начала строительства набережной остаются неопределёнными. По мнению компании, досрочное прекращение аренды нарушает её права и не учитывает долгосрочные инвестиции в развитие площадки. Ответчики также указывали, что планы города носят пока декларативный характер и не подкреплены бюджетным финансированием.

В ходе разбирательства суд исследовал доводы обеих сторон. Муниципалитет, в свою очередь, предоставил документы о планах развития территории и указал на выявленные нарушения природоохранного законодательства — по данным минприроды и Росприроднадзора, на береговой полосе зафиксированы отвалы размываемых грунтов. В мэрии заявили, что сохранение пескобазы препятствует реализации проекта, который должен сделать берег доступным для горожан.

Арбитраж встал на сторону города, признав законным односторонний отказ от договора. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. В аналогичных процессах сейчас участвуют и другие владельцы пескобаз на этом участке — компании «Причал» и «Стройсиб». Наблюдатели не исключают, что они последуют примеру «Сибирского причала» и продолжат судебную борьбу в вышестоящих инстанциях.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби.