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Бизнес Власть

Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Арбитраж отклонил иск компании к мэрии и обязал освободить территорию

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

Представители ООО «Сибирский причал» с такой позицией не согласились и обратились в суд с иском, требуя отменить расторжение договора. Бизнес настаивал на том, что договор аренды действует до 2030 года, а реальные сроки начала строительства набережной остаются неопределёнными. По мнению компании, досрочное прекращение аренды нарушает её права и не учитывает долгосрочные инвестиции в развитие площадки. Ответчики также указывали, что планы города носят пока декларативный характер и не подкреплены бюджетным финансированием.

В ходе разбирательства суд исследовал доводы обеих сторон. Муниципалитет, в свою очередь, предоставил документы о планах развития территории и указал на выявленные нарушения природоохранного законодательства — по данным минприроды и Росприроднадзора, на береговой полосе зафиксированы отвалы размываемых грунтов. В мэрии заявили, что сохранение пескобазы препятствует реализации проекта, который должен сделать берег доступным для горожан.

Арбитраж встал на сторону города, признав законным односторонний отказ от договора. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. В аналогичных процессах сейчас участвуют и другие владельцы пескобаз на этом участке — компании «Причал» и «Стройсиб». Наблюдатели не исключают, что они последуют примеру «Сибирского причала» и продолжат судебную борьбу в вышестоящих инстанциях.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Чернышевский спуск пескобаза набережная арбитражный суд

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Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

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В Новосибирске назначили нового председателя Центрального районного суда

Президент России подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирска. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем Центрального районного суда стала Мария Стебихова.

Мария Стебихова работает в судебной системе с 2021 года. До последнего времени она занимала должность заместителя председателя этого же суда, а теперь возглавила его.

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В Новосибирской области обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Глава региона Андрей Травников акцентировал внимание на наличии в Новосибирской области предприятий, демонстрирующих определенные результаты в вовлечении вторичных ресурсов в оборот. Он подчеркнул необходимость определить пути развития этой сферы экономики, ориентированной на экологичность. По словам губернатора, основная цель – стимулировать производства, которые создают новую продукцию и сырье из вторичных материалов. Новосибирская область обладает для этого всеми предпосылками, так как уже существует ряд перерабатывающих предприятий. Применяя меры государственной поддержки, возможности для такого рода деятельности будут расширены.

Напомним, что в апреле текущего года в регионе была запущена программа перехода к циркулярной экономике. Данный план мероприятий предусматривает отход от линейной модели «добыча – использование – утилизация» к замкнутому циклу «отходы – вторичные ресурсы – новая продукция». Программа разработана в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ, в рамках проекта «Экологическое благополучие».

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Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

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