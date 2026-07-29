В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

— В этом году намного меньше картофеля посажено. В фермерстве очень тяжелая ситуация, денег не хватает. То есть местной продукции будет меньше. Конечно, многое будет зависеть от урожайности. Пока можно давать только предварительные оценки. Что касается цен, то количество картофеля, конечно, на них повлияет. После ноября будет подорожание. В конце лета и осенью будет сезонное снижение цен. Начнется оно примерно после 15 августа, так обычно бывает. Сейчас мы только начинаем копать. Массовой копки нет, и местной продукции в магазинах и на рынках немного, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска», член Картофельного союза Шакир Сулейманов.

Июнь и почти весь июль в регионе была засуха. Нехватка влаги неблагоприятно сказывалась на картофеле и овощах, за исключением тех хозяйств, где есть возможность полива. Дожди, которые начались в третьей декаде июля, пока фактор благоприятный. Главное, говорят аграрии, чтобы они не затянулись.

— Дожди, которые сейчас идут в районах, сильно на урожайность не повлияют. Но немножко все равно подтянутся, особенно в местах, где была поздняя посадка. Есть места, где ботва даже не смыкается, потому что не было влаги. То есть сейчас дожди в плюс. Но главное, чтобы они прекратились в ближайшие недели, иначе переизбыток влаги станет проблемой. У нас так было последние три года. Надеемся, что в этом году будет лучше, — говорит Шакир Сулейманов.

Погода повлияла на вредителей и распространение болезней картофеля. Жара благоприятна для колорадского жука. И хозяйства тратят деньги на борьбу с ним.

— Колорадский жук в этом году проявляет повышенную вредоносность. Зимовка для него прошла успешно — глубина промерзания была небольшой. И в жару он чувствует себя хорошо. Хозяйства вынуждены проводить дополнительные обработки, что увеличивает затраты. Что касается заболеваний картофеля, в первую очередь фитофтороза, то всё пока складывается неплохо. В сухую жаркую погоду фитофтороз развивается гораздо медленнее, но июль–август — критичное время. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Но картофелеводы уже не обходятся без фунгицидных обработок, чтобы сохранить урожай, — сообщил Infopro54 руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области Владимир Волокитин.

Руководители хозяйств подтверждают рост расходов на пестициды — химические средства защиты растений.

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