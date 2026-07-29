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Общество

В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

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Аграрии сократили площади под эту культуру из-за низкой рентабельности

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

— В этом году намного меньше картофеля посажено. В фермерстве очень тяжелая ситуация, денег не хватает. То есть местной продукции будет меньше. Конечно, многое будет зависеть от урожайности. Пока можно давать только предварительные оценки. Что касается цен, то количество картофеля, конечно, на них повлияет. После ноября будет подорожание. В конце лета и осенью будет сезонное снижение цен. Начнется оно примерно после 15 августа, так обычно бывает. Сейчас мы только начинаем копать. Массовой копки нет, и местной продукции в магазинах и на рынках немного, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска», член Картофельного союза Шакир Сулейманов.

 

Июнь и почти весь июль в регионе была засуха. Нехватка влаги неблагоприятно сказывалась на картофеле и овощах, за исключением тех хозяйств, где есть возможность полива. Дожди, которые начались в третьей декаде июля, пока фактор благоприятный. Главное, говорят аграрии, чтобы они не затянулись.

— Дожди, которые сейчас идут в районах, сильно на урожайность не повлияют. Но немножко все равно подтянутся, особенно в местах, где была поздняя посадка. Есть места, где ботва даже не смыкается, потому что не было влаги. То есть сейчас дожди в плюс. Но главное, чтобы они прекратились в ближайшие недели, иначе переизбыток влаги станет проблемой. У нас так было последние три года. Надеемся, что в этом году будет лучше, — говорит Шакир Сулейманов.

Погода повлияла на вредителей и распространение болезней картофеля. Жара благоприятна для колорадского жука. И хозяйства тратят деньги на борьбу с ним.

— Колорадский жук в этом году проявляет повышенную вредоносность. Зимовка для него прошла успешно — глубина промерзания была небольшой. И в жару он чувствует себя хорошо. Хозяйства вынуждены проводить дополнительные обработки, что увеличивает затраты. Что касается заболеваний картофеля, в первую очередь фитофтороза, то всё пока складывается неплохо. В сухую жаркую погоду фитофтороз развивается гораздо медленнее, но июль–август — критичное время. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Но картофелеводы уже не обходятся без фунгицидных обработок, чтобы сохранить урожай, — сообщил Infopro54 руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области Владимир Волокитин.

Руководители хозяйств подтверждают рост расходов на пестициды — химические средства защиты растений.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске тестируют дрон-детектор колорадского жука.

Фото infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на картофель урожай 2026 картофель

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Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Вещи, окружающие людей, постоянно меняются. Мебель стала более округлой и «тёплой», логотипы — проще и крупнее, а в интерфейсах появилось больше мягких цветов и живых анимаций. Это не случайность и не каприз моды. Как пояснил руководитель студии дизайна «Парадигма» Алексей Громов, дизайн чутко реагирует на общественные процессы: страхи, надежды, экономические потрясения и смену ценностей. Понимание этой связи позволяет прогнозировать векторы развития мира.

Движущей силой дизайна выступают не технологии, а люди. Долгое время считалось, что главный закон дизайна — «форма следует за функцией». То есть сначала удобство, а потом красота. Сегодня этого недостаточно. Вещи и картинки — это не просто полезные предметы, они несут смыслы. Кресло, упаковка, иконка в смартфоне рассказывают о том, кто их создал и для кого.

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Суд выпустил главу новосибирского отделения ВООПИК Наталью Шамину из психбольницы

Автор: Мария Гарифуллина

Суд освободил председателя Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталью Шамину из психиатрической больницы. Решение было принято 27 июля.

24 июля Наталья Шамина вышла на одиночный пикет на Старой площади в Москве. Она выступала против закона, который дает регионам право исключать объекты культурного наследия из специального реестра, лишать их охранного статуса. Ее задержали, но позже отпустили. Затем Шамина объявила голодовку. 25 июля ее увезли в психбольницу. Свою госпитализацию защитница наследия называет принудительной и ничем не обоснованной.

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

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Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

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Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

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ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

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