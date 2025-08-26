Рекламодателям

На капремонт шести новосибирских памятников инвесторам дадут льготные кредиты

  • 26/08/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
На капремонт шести новосибирских памятников инвесторам дадут льготные кредиты
В настоящее время эти объекты культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии

Шесть памятников архитектуры и истории Новосибирской области внесены в каталог программы льготного кредитования проектов восстановления объектов культурного наследия. В списке, опубликованном на сайте оператора программы, «Дом.рф», значатся два объекта в районах области и два — в районах области.

Федеральная программа льготного кредитования инвесторов проектов по сохранению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, была запущена в конце ноября 2024 года. Первоначально для ее реализации были выбраны восемь регионов, там льготная ставка для проектов по реконструкции зданий-памятников была 7%, для остальных — 17%. В текущем году условия были изменены: для 27 пилотных объектов реставрации памятников в девяти регионах действует ставка 6%, для других регионов, в том числе в Новосибирской области, размер льготной ставки составляет 9% годовых.

В настоящий момент на платформе программы размещена информация об 1000 объектах культурного наследия. В новосибирском списке следующие объекты:

  • Продовольственный склад медеплавильного завода в рабочем поселке Сузуне (ул. Ленина, 5д)
  • Жилой дом в селе Вьюны Колыванского района (ул. Набережная, 45)
  • Два жилых дома комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги (ул. Якушева, 142 и ул. Якушева, 144)
  • Офицерская и солдатская баня в Военном городке
  • Школа, построенная в 1912 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова (Якушева, 21).

В онлайн-каталоге напротив всех этих объектов указано, что «решение отсутствует». Эксперты в сфере охраны ОКН, опрошенные Infopro54, считают, что очереди из инвесторов, желающих взяться за восстановление разрушающихся памятников, в Новосибирской области точно не будет. Случаи, когда компании берутся за реконструкцию старых зданий с охранным статусом, в регионе единичны. Чаще всего памятники ремонтируют за счет бюджета, но часто до принятия таких решений они годами ветшают.

— Мне сложно судить, по какому принципу формировался этот список: в Новосибирской области много памятников архитектуры и истории, которые находятся в плачевном состоянии, и которые давно нужно ремонтировать. Конечно, крячковская школа — один из важнейших объектов и по нему уже вроде бы были озвучены решения мэрии о ремонте. По двум другим зданиям на улице Якушева вообще не понятно, что происходит. Хочу напомнить, что в 2024 году их попытались разрушить. И много вопросов о том, кто это сделал и кто это разрешил. Власти не предприняли никаких действий по спасению памятников. После того как оттуда буквально выгнали тех, кто кувалдами громил наследие, здания даже не были законсервированы. И сейчас они снова уходят в зиму в таком состоянии, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина.

Льготные кредиты могут стать подспорьем в деле восстановления памятников, говорят специалисты, но и при таком уровне господдержке вопрос останется очень затратным.

— Ремонт здания-памятника примерно в 2,5 раза дороже, чем ремонт обычного здания сопоставимой площади, но без охранного статуса. Эта разница складывается из целого ряда факторов начиная с необходимости привлечения к работам лицензированных организаций и заканчивая особыми требованиями к используемым материалам и технологиям, — объясняет директор реставрационной компании «Стройкомфортуна» Виктор Гурин.

Первый кредит по программе восстановления объектов культурного наследия был выдан в июле 2025 года на здания-памятники в Нижнем Новгороде. После реконструкции здания исторических мельниц станут частью нового жилого комплекса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более 1700 памятников остались без охранных зон.

 

Фото Марии Гарифуллиной |Infopro54

1 005

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
