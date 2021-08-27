Компания, основанная выпускником НГУ, заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих финтех-компаний России

— Столь высокое место в рейтинге – это прежде всего признание наших заслуг, той титанической работы, которую проделала вся наша команда. Мы не собираемся сбавлять темпы роста, планируем столь же активно развиваться и дальше, — прокомментировала достижение компании генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Рейтинг, составленный исследовательским агентством Smart Ranking совместно с бизнес-клубом «Атланты», является одной из номинаций глобального рейтинга быстрорастущих компаний «Атланты 1000» и опубликован на сайте издания РБК.

Цель рейтинга «Атланты 1000» – определить самые быстрорастущие компании России из сегмента малого и среднего бизнеса за последние три года: с 2018 по 2020 год. Участие в нем могут принять частные компании, основанные не позднее 31 декабря 2017 г. и имеющие оборот от 60 млн рублей по результатам 2020 г.

При составлении рейтинга учитывались данные по выручке компаний за период с 2018 г. по 2020 г. За это время PIM Solutions продемонстрировала более чем пятикратный рост – со 189 млн рублей в 2018 г. до 975 млн руб. в 2020 г. Благодаря этому компания вошла в число лидеров рейтинга.

PIM Solutions (ранее PimPay) — IT и FinTech-компания, развивающая сервисы для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Основана в Москве в 2012 году выпускником НГУ Евгением Черновым. В первом полугодии текущего года сервисами PIM воспользовались свыше 64 тыс. интернет-магазинов. Ежедневно сервисами PIM обрабатывается более 1,1 млн заказов. Главные продукты компании – интеграционная платформа MetaShip и сервис для отслеживания покупок на сайте интернет-магазина PIM.Tracking. PIM Solutions является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».