«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

На официальной церемонии закрытия XV Сибирской венчурной ярмарки были объявлены проекты-победители, представленные инновационными компаниями на питч-сессии.

— Первые три места были определены единогласно, драки между судьями не случилось. Разрыв в баллах был минимальный, — подчеркнула председатель экспертного жюри Любовь Симонова-Емельянова.

Первое место, золотой диплом и сертификат на 150 тысяч рублей вручили компании ООО «Архивариус» с проектом Ecomcom.io по созданию «единого окна» для управления электронной торговлей.

— Из «одного окна» вы подтверждаете все свои заказы, синхронизируете и обновляете остатки, управляете ценами на различных площадках, таких как Ozon и Wildberries, — рассказал директор «Архивариуса» Константин Канивец.

Второе место и серебряный диплом — у Новосибирского национального исследовательского государственного университета с проектом «Чистый уголь». Разработчики придумали специальный раствор для покрытия угля, чтобы не появлялась пыль от погрузки и перемещения.

Третье место и бронзовый диплом получила компания «СмартПИМ». Инноваторы разработали веб-сервис SmartPIM.ai для визуального оформления онлайн-магазинов, что позволяет существенно увеличить конверсию продаж.

Отдельно жюри выделило компанию ООО «ЭМБЛ». Авторы проекта презентовали систему мониторинга здоровья лошадей с помощью искусственного интеллекта DeepSound Al.

В сумме четыре перечисленные компании только в 2022 году планируют привлечь для развития своих проектов 70 млн рублей инвестиций. У всех стартапов, по мнению Любови Симоновой-Емельяновой, есть шансы добиться успеха на международном рынке.

Всего в XV Сибирской венчурной ярмарке участвовали 25 новосибирских компаний. Представленные ими проекты относились к сфере цифровых технологий, приборостроения, медицины, агробиотехнологий, сберегающей энергетики и химии.

Материал и фото предоставлены пресс-службой Сибирской венчурной ярмарки