Пересматривать границы Заельцовского парка не будут

— Никто не собирается пересматривать границы Заельцовского парка, — заявил в рамках еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Тем более что мы находимся в федеральном проекте, то есть подписаны соответствующие соглашения, поручения и т. д., выделены соответствующие бюджетные деньги на благоустройство конкретной территории. В этом отношении никаких отступлений не будет.

Поводом для такого заявления градоначальника послужила активность жителей частных домов улицы 2-я Ельцовка, которые после начала реконструкции парка жаловались на оторванность от внешнего мира.

— В мае 2021 года Заельцовский парк был полностью закрыт для посетителей, — сообщали общественники в своем обращении к руководителям контролирующих органов и органов государственной власти. — Также была перекрыта единственная дорога, ведущая к домам частного сектора, которые расположены в непосредственной близости к Заельцовскому парку. Более 10 жилых домов остались без нормального подъезда к ним, люди находятся в опасности: ни скорая помощь, ни пожарные, ни другие экстренные службы не могут вовремя добраться до этих домов в случае чрезвычайной ситуации.

Как было сказано в рамках пресс-конференции главы города, в настоящий момент жители этих домов подали иск к мэрии Новосибирска, в котором просят пересмотреть границы Заельцовского парка.

Со своей стороны Анатолий Локоть утверждает, что поводов для таких радикальных действий нет.

— Специальное решение, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей 12 домохозяйств, приняты, — говорит мэр. — По дороге наложен сервитут, проехать есть возможность.

Напомним, что работы по реконструкции ПКиО «Заельцовский» стартовали в апреле. Благоустройство территории осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», курируемого Министерством строительства и ЖКХ РФ. На время их проведения бизнесу, который работает на территории Заельцовского парка, было предложено разместить свои объекты, прокаты и точки общепита на других территориях города. Как сообщалось ранее, работы руководство муниципалитета планирует завершить досрочно — осенью текущего года.