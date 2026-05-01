Отменить платные парковки в выходные и праздники хотят в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили сделать парковки, размещенные на государственных и муниципальных землях, бесплатными в выходные и праздничные дни. 30 апреля соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится о внесении поправок в закон об организации дорожного движения, которые обяжут регионы организовать бесплатную парковку в выходные и праздничные дни.

В настоящее время регионы России имеют право самостоятельно устанавливать правила парковки, что приводит к различиям в подходах к организации парковочного пространства. По мнению авторов, такая ситуация создает неравные условия для автовладельцев по всей стране.

— Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе ненапряженный, устранит существующую несправедливость, а также существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев, — подчеркивается в документе.

По данным на декабрь 2025 года, в Новосибирске работают 22 платные парковки. Они расположены в Заельцовском, Дзержинском, Центральном, Октябрьском и Кировском районах города. Общее количество парковочных мест — 2 237, из них 252 места предназначены для инвалидов. Стоимость составляет 50 и 100 рублей в час в зависимости от зоны. Бесплатный период составляет до 30 минут.

На частных парковках цена в среднем составляет 150 рублей в час. Бесплатный период может составлять час.

Стоит отметить, что в городе также находится 2 700 бесплатных парковочных зон на 32 тысячи мест.

