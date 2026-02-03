Поиск здесь...
Новосибирец высмеял блогеров, советующих не брать наличные во Вьетнам

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Далеко не везде в этой стране можно расплачиваться с помощью QR-кода

Сибиряк, побывавший во вьетнамском Нячанге, опроверг советы блогеров не брать наличные в Азию.

В соцсетях некоторые блогеры утверждают, что во Вьетнаме можно обойтись без наличных денег, расплачиваясь через QR-код. Однако житель Новосибирска Сергей, вернувшийся из Нячанга, рассказал, почему лучше иметь при себе наличные.

— У нас была разношёрстная компания, в том числе очень молодые и продвинутые ребята с современными телефонами и привязанными картами, в том числе иностранных банков. Но когда мы ездили развлекаться, например, на остров Vinpearl, платить приходилось мне, наличными. В кафе и игровых заведениях QR-код просто не работал, — рассказал он ГОРСАЙТУ.

Сергей подчеркнул, что в городских ресторанах и кафе тоже есть проблемы. В стране широко используют наличные и популярные электронные кошельки MoMo, ZaloPay и ViettelPay, которые работают через QR-коды. Однако россияне, пытающиеся расплатиться через QR-коды российских банков, часто сталкиваются с трудностями. Сергей советует брать с собой наличные на всякий случай.

Ранее редакция сообщала о том, что визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске.

Источник фото: Горсайт

15
0
0
Предыдущая статья
Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске распространяется практика перехода от безналичного расчета к наличному. К небольшим торговым точкам, мастерским по ремонту техники, химчисткам присоединяются заведения раскрученных и популярных брендов.

Журналиста Infopro54 попросили рассчитаться наличкой в ресторане известной новосибирской сети. Произошло это в стерильной зоне аэропорта Толмачево, где все стоит дороже и где раньше не указывали на предпочтительность наличного расчета.

Читать полностью

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

Читать полностью

Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура города Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения законов в сфере ЖКХ. В итоге выяснилось, что ресурсоснабжающие организации выполнили свои обязательства по водоотведению и теплоснабжению, но муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг» не полностью оплатило предоставленные ему услуги.

— Городской прокуратурой в адрес руководства муниципального предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении прокуратуры регоина.

Читать полностью

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с 1 января 2026 года изменится тариф на социальный проездной для льготников. Согласно постановлению правительства региона, его стоимость вырастет на 20 рублей и составит 290 рублей в месяц, вместо нынешних 270. Соответствующее решение было принято 23 декабря и опубликовано на сайте областной администрации.

Как указано в документе, увеличение стоимости вызвано необходимостью компенсировать перевозчикам недостающие доходы от льготных поездок.

Читать полностью

В Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта 2026 года сроки оплаты услуг ЖКХ в Новосибирской области изменятся. Теперь последним днем для оплаты станет 15-е число каждого месяца, а не 10-е, как сейчас. Соответствующий закон был принят Государственной Думой.

Документ также вводит новые сроки для выдачи платежных документов. Теперь их будут предоставлять с 1-го по 5-е число месяца. Эти изменения направлены на улучшение жизни граждан. Многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и новый порядок поможет избежать просрочек и пеней.

Читать полностью

«Оплата улыбкой»: с 1 ноября в новосибирском метро стартует биометрическая система оплаты проезда

Автор: Артем Рязанов

1 ноября в Новосибирске начнется тестирование новой системы оплаты проезда. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. «Оплата улыбкой» будет доступна на всех 14 станциях метро.

Напомним, что биометрическая оплата проезда в транспорте, протестированная в Новосибирске, оказалась успешной. Проект внедрили на двух троллейбусных маршрутах, и теперь его планируют усовершенствовать и распространить на другие виды транспорта. Обязательным условием для оплаты лицом является наличие зарегистрированных биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

Читать полностью
