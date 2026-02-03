Новосибирец высмеял блогеров, советующих не брать наличные во Вьетнам

Сибиряк, побывавший во вьетнамском Нячанге, опроверг советы блогеров не брать наличные в Азию.

В соцсетях некоторые блогеры утверждают, что во Вьетнаме можно обойтись без наличных денег, расплачиваясь через QR-код. Однако житель Новосибирска Сергей, вернувшийся из Нячанга, рассказал, почему лучше иметь при себе наличные.

— У нас была разношёрстная компания, в том числе очень молодые и продвинутые ребята с современными телефонами и привязанными картами, в том числе иностранных банков. Но когда мы ездили развлекаться, например, на остров Vinpearl, платить приходилось мне, наличными. В кафе и игровых заведениях QR-код просто не работал, — рассказал он ГОРСАЙТУ.

Сергей подчеркнул, что в городских ресторанах и кафе тоже есть проблемы. В стране широко используют наличные и популярные электронные кошельки MoMo, ZaloPay и ViettelPay, которые работают через QR-коды. Однако россияне, пытающиеся расплатиться через QR-коды российских банков, часто сталкиваются с трудностями. Сергей советует брать с собой наличные на всякий случай.

