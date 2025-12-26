В Новосибирске подорожает проездной для льготников

В Новосибирской области с 1 января 2026 года изменится тариф на социальный проездной для льготников. Согласно постановлению правительства региона, его стоимость вырастет на 20 рублей и составит 290 рублей в месяц, вместо нынешних 270. Соответствующее решение было принято 23 декабря и опубликовано на сайте областной администрации.

Как указано в документе, увеличение стоимости вызвано необходимостью компенсировать перевозчикам недостающие доходы от льготных поездок.

— Стоимость повысили в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, — говорится в сообщении, ссылаясь на текст постановления.

Напомним, цены на проезд в Новосибирске недавно выросли. С 24 декабря 2025 года одна поездка в метро стоит 48 рублей, а в автобусе, троллейбусе или трамвае — 45 рублей.

