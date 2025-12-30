Поиск здесь...
Право&Порядок

Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Прокуратура не первый год принуждает МУП рассчитаться с подрядчиками

Прокуратура города Бердска Новосибирской области провела проверку соблюдения законов в сфере ЖКХ. В итоге выяснилось, что ресурсоснабжающие организации выполнили свои обязательства по водоотведению и теплоснабжению, но муниципальное предприятие «Комбинат бытовых услуг» не полностью оплатило предоставленные ему услуги.

— Городской прокуратурой в адрес руководства муниципального предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении прокуратуры регоина.

Благодаря прокурорским мерам МУП погасил долги перед ресурсоснабжающими компаниями более чем на 486 миллионов рублей.

Напомним, в 2024 году, также после вмешательства прокуратуры, МУП «КБУ» погасило долги на 266 млн рублей. В сентябре 2025 ведомство сообщало, что из-за задолженности КБУ в 130 млн рублей перед ТГК-1 за прошлый сезон, котельная не может закупить уголь на зиму.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года.

Источник фото: Infopro54

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : прокуратура оплата МУП долг

614
0
0
Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области запретила публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о применении и последствиях террористических атак с использованием беспилотников.

Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, а также на публикацию географических координат в СМИ. В сообщении говорится, что запрет введен для снижения рисков утечки информации о террористических атаках.

Читать полностью

Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 558 миллионов рублей при строительстве частных домов. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что с января 2023 года по июнь 2025 года заместитель директора строительной компании обманом присвоил более полумиллиарда рублей. Он имитировал выполнение обязательств по строительству, однако дома так и не были построены. По уголовному делу потерпевшими признаны более 40 человек.

По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о компании ООО «Дизайн, строительство, архитектура» и заместителе директора по строительству Борисе Угроватове. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке.

Читать полностью

Запуск новогодних фейерверков в общественных местах запретили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области запретили использовать пиротехнику в общественных местах во время новогодних и рождественских праздников. Решение принято 22 декабря на заседании антитеррористической комиссии региона.

Для максимальной безопасности на массовых гуляниях — в ёлочных, снежных и ледовых городках, а также на открытых катках — предусмотрены комплексные меры. Объекты оснастят современным освещением, видеонаблюдением и системой речевого оповещения. Многие праздничные пространства будут ограждены и оборудованы контрольно-пропускными пунктами с металлодетекторами. Вблизи этих мест будут круглосуточно дежурить усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Читать полностью

Мошенники убедили пенсионерку из Новосибирска продать квартиру

Автор: Юлия Данилова

Житель Челябинска совместно с лже-сотрудникам правоохранительных органов в течение месяца по телефону обрабатывали пенсионерку из Новосибирска. Мошенники убедили пожилую женщину в том, что она лишилась средств, которые лежали на счете в банке и предложили услуги по их возврату. Пенсионерка перевела им 286 тысяч рублей, для чего взяла кредит в банке. Потом мошенники уговорили ее перевести еще 1 миллион рублей на счет иного лица.

На этом аферисты не остановились. С июля по декабрь 2023 года они звонили жертве, чтобы убедить ее взять деньги под залог квартиры, а потом и продать жилье.

Читать полностью

Глава Коченёво оштрафован за срыв нацпроекта «Чистая вода»

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области вынесен приговор в отношении главы рабочего поселка Коченево Анатолия Пригоды по уголовному делу при исполнении национального проекта «Чистая вода». Его признали виновным в халатности, которая привела к особо крупному ущербу.
Суд установил, что 29 марта 2022 года глава рабочего поселка Коченево и генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» заключили муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по строительству комплекса объектов водоочистки и водоподготовки в Коченево. Завершить работы планировалось к 31 октября 2023 года.

— В соответствии с условиями контракта ООО «СпецТрансСтрой» предоставило администрации р.п. Коченево выданную ПАО Банком «Левобережный» независимую гарантию, в соответствии с условиями которой банк гарантировал надлежащее исполнение обществом обязательств. Общество обязательства по строительству объекта не выполнило, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Читать полностью

Фермер из Новосибирска отказалась прививать лошадей от сибирской язвы

Автор: Юлия Данилова

Управление ветеринарии Новосибирской области обратилось в суд с иском к жительнице Купинского района, чтобы обязать ее соблюдать требования ветеринарного законодательства. Как говорится в материалах суда, в личном подсобном хозяйстве женщины 30 голов лошадей. Она отказалась проводить им вакцинацию против сибирской язвы, а также не позволила ветеринарам провести исследования на бруцеллёз лошадей.

— Действия владельца сельскохозяйственных животных нарушают требования ветеринарного законодательства и создают препятствия в осуществлении специалистами ветеринарной службы возложенных на них обязанностей, — заявили в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.

Читать полностью
Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

