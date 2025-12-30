Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

— Городской прокуратурой в адрес руководства муниципального предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении прокуратуры регоина.

Благодаря прокурорским мерам МУП погасил долги перед ресурсоснабжающими компаниями более чем на 486 миллионов рублей.

Напомним, в 2024 году, также после вмешательства прокуратуры, МУП «КБУ» погасило долги на 266 млн рублей. В сентябре 2025 ведомство сообщало, что из-за задолженности КБУ в 130 млн рублей перед ТГК-1 за прошлый сезон, котельная не может закупить уголь на зиму.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года.