В Новосибирске более 27 тысяч человек расплатились за проезд в метро улыбкой

С 1 ноября 2025 года биометрическая оплата проезда привлекла 27,9 тысячи пассажиров. Проект реализован Минтрансом региона и Новосибирским метрополитеном.

Оплата улыбкой не требует банковских карт или мобильных устройств. Достаточно взглянуть в камеру, и система автоматически сканирует лицо, распознавая его даже в очках и головных уборах. Платеж занимает всего пару секунд.

— Новый метод оплаты проезда демонстрирует высокую востребованность среди населения и подтверждает свою эффективность на ежемесячной основе. Если в октябре было зафиксировано около 5 тысяч транзакций, то в январе количество оплат в общем превысило 27 тысяч, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

За первый месяц работы услугой оплаты улыбкой воспользовались 4,6 тысячи пассажиров. В декабре количество транзакций выросло до 11,5 тысяч, а в январе — до 11,8 тысяч. С момента запуска сервиса биометрической оплаты было зафиксировано 27,9 тысячи транзакций.

На всех 14 станциях метро в Новосибирске появились биометрические терминалы. С их помощью можно оплатить проезд. Сейчас такую функцию поддерживают 164 турникета. Подключиться к системе могут клиенты любого банка через портал «Госуслуги». Для этого нужно выбрать карту для оплаты в личном кабинете и создать код безопасности, который иногда требуется для подтверждения транзакций.

