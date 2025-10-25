Власти Новосибирска вновь ищут подрядчика на поставку промышленной соли для дорог

В начале октября дороги в Новосибирске засыпало снегом, а потом их сковал лед. На фоне погодных сюрпризов выяснилось, что власти столкнулись с трудностями при закупке реагентов и соли: сорвались четыре контракта на поставку антигололедных материалов.

На минувшей неделе власти вновь объявили торги по поиску подрядчика для поставки 7 тысяч тонн промышленной соли, необходимой для приготовления комбинированного противогололедного состава. Заказчик — МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Общая сумма контракта — 84 миллиона рублей, причем поставить соль подрядчик должен в полном объеме с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Оплата контракта запланирована в 2026 году.

— При поставке производится выборочный отбор проб. Отобранные пробы проверяются на соответствие фактических показателей товара показателям товара, указанным в сопроводительных документах, — говорится в документе.

Напомним, предыдущий крупный тендер по закупке промышленной соли был отменен УФАС из-за излишних требований к качеству товара. Вторые торги опротестовал один из участков. недовольный тем, что за поставленный в 2025 году товар он сможет получить расчет только в 2026 году.

Напомним, что первые торги вызвали довольно большой интерес у предпринимателей: на них заявились 4-5 компаний.

