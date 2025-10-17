Рекламодателям

В Новосибирске сорвались четыре контракта на закупку антигололедных реагентов

  • 17/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске сорвались контракты на закупку антигололедных реагентов
На часть торгов никто не откликнулся, а часть — заблокировал один из участников

Зима пришла в Новосибирск на месяц раньше обычного. Уже в октябре дороги покрылись льдом, а муниципальные власти столкнулись с проблемами при закупке реагентов и соли. Два контракта на поставку реагентов для борьбы с гололедом на дорогах и тротуарах не состоялись.

Первый конкурс МБУ «Городской центр организации дорожного движения» предусматривал закупку 4,5 тысяч тонн твердого противогололедного реагента для дорог. За него городской бюджет был готов заплатить 54 миллиона рублей. Второй тендер касался приобретения 1 тысячи тонн реагентов для пешеходных зон. Начальная цена составляла 12 миллионов рублей.

— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, определение поставщика признается несостоявшимся, — говорится в документах по обоим лотам на сайте госзакупок.

Еще за один тендер — на поставку 8 тысяч тонн промышленной соли для обработки дорог — развернулась конкурентная борьба. В торгах приняли участие четыре компании. В итоге стоимость лота снизилась с 96 до 62 миллионов рублей. Подведение итогов торгов было приостановлено по жалобе. Ее направила в УФАС компания ООО «Байкалрегионпродукт» (Иркутск).

Стоит отметить, что в начале октября по жалобе были отменены торги на поставку еще 4,5 тысяч тонн промышленной сели. Она также находится на рассмотрении в антимонопольной службе. Эта жалоба поступила от ИП Александра Львова из Екатеринбурга. Стоит отметить, что заявки на участие в этих торгах подали пятеро претендентов.

Предприниматель заявил, что заказчик необоснованно требует, чтобы закупаемая промышленная соль (сырье) соответствовала ГОСТ Р 58427-2020. При этом данный ГОСТ прямо распространяется на готовые комбинированные противогололедные материалы (КМ), предназначенные для использования на территории населенных пунктов.

— ГОСТ Р 58427-2020 регулирует готовый продукт, а не компоненты, используемые для его производства. Промышленная соль является сырьем для приготовления комбинированных противогололедных материалов и не может быть оценена по критериям, предназначенным для готовой продукции, — говорится в жалобе.

Львов также заявил, что заказчик предъявляет избыточные требования к массовой доле нерастворимого остатка: «устанавливает ограничение по массовой доле нерастворимого в воде остатка (не более 0,85%). В то время как, для промышленной соли, как сырья, эти показатели не регламентированы в качестве обязательных и допускаются в более широком диапазоне». Кроме того, по его словам, заказчик требует предоставления документов, не предусмотренных законодательством и избыточных для поставки промышленной соли.

УФАС признано требование частично обоснованным в части ГОСТ и требования по массовой доле нерастворимого в воде остатка, а также выдало предписание внести корректировки в документы торгов.

У «Байкалрегионпродукта» возникли вопросы по оплате за поставку товаров. В жалобе компании в УФАС отмечается, что в пояснениях заказчик сообщил: осуществление расчетов по контракту в 2025 году не предполагается, лимиты бюджетных обязательств выделены главным распорядителем бюджетных средств на 2026 год. При этом весь товар подрядчик должен поставить с даты заключения контракта по 20.12.2025.

— В силу п. 13.1 ст. 34 Федерального закона срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Вместе с тем, в нарушение  п. 13.1 ст. 34 Федерального закона, срок оплаты заказчиком поставленного товара предусмотренный контрактом, составляет не менее 3-х месяцев по первой партии товара (поставка в октябре 2025 года), не менее 2-х месяцев по второй партии товара (поставка в ноябре 2025 года), и не менее 1 месяца по третей партии товара (поставка в декабре 2025 года), — отмечается в документе, поступившей в УФАС.

Антимонопольщики выдали предписания отменить решения по данному аукциону и устранить нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В целом для предстоящей зимой дорожным службам города понадобится не менее 25,5 тысячи тонн каменной крошки и 15,5 тысячи тонн технической соли, ранее сообщали в мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске изменили подход к зимней уборке улиц.

Источник фото: предоставлено пресс-службой ТУАД

