В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

В 2025 году таможенники Сибири возбудили 49 уголовных дел и свыше 2,3 тысяч административных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за вывод денег за границу с использованием поддельных документов под видом внешнеторговых контрактов и невозвращение валютной выручки — всего 44 дела. Больше всего таких преступлений выявили сотрудники Новосибирской (9), Алтайской (7), Красноярской (6) и Омской (6) таможен.

— Также сибирскими таможенниками возбуждено 5 уголовных дел по контрабанде наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ). Наиболее часто попытки незаконно провезти валюту предпринимались авиапассажирами международных аэропортов Сибири. В основном физические лица пытались нелегально переместить через таможенную границу ЕАЭС доллары, евро и российские рубли. Так, 3 уголовных дела возбудила Красноярская таможня, по 1 уголовному делу — Иркутская и Новосибирская таможни, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Всего в 2025 году сибирские таможенники возбудили 194 уголовных дела. Чаще всего они выявляли контрабанду стратегически важных товаров — 125 дел. Преимущественно это были случаи с лесоматериалами и сильнодействующими веществами. Также таможенные органы региона зарегистрировали 17,6 тысячи административных дел. Они касались несоблюдения запретов и ограничений, недекларирования товаров и отсутствия статистической отчетности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским бизнесменам рассказали о трансграничных сделках с криптовалютой.