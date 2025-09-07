Рекламодателям

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске

  • 07/09/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
валюта
Они будут действовать до 9 марта 2026 года

Центробанк продлил  на территории России, в том числе и в Новосибирске, ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие сохраняется в размере 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Они могут воспользоваться этим правом один раз.

Отмечается, что средства выдаются по курсу банка на дату выдачи. Остальные можно получить в рублях.

Кроме того, для банков продлен запрет на взимание комиссии при выдаче валюты со вкладов и счетов граждан.

Напомним, ограничение в виде лимита на снятие иностранной валюты сохраняется с 9 марта 2022 года. Его ввели после санкций ЕС и США на ввоз на территорию РФ наличных долларов и евро. Каждые полгода ограничения продляются.

Ранее редакция сообщала, что в новый пакет санкций ЕС против России вошли 18 физлиц и 41 юрлицо. Среди них 22 банка и РФПИ, в том числе Ланта Банк (имеет в Новосибирске 6 офисов), Экспобанк (2 офиса) и Банк Зенит (1 офис). Кроме того, под ограничения попали Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, банк Дом. РФ, банк Финам (одноименная брокерская компания в список не входит), Энерготрансбанк, Локо-Банк и другие.

Источник фото: freepik.com, автор- pvproductions

1 071

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ограничения валюта


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске
7/09/25 13:00
Общество Финансы
Основатель новосибирского 2ГИС полностью продал свою долю в сервисе
7/09/25 11:00
Бизнес
Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона
7/09/25 9:30
Город Культура Общество
С 1 октября военным и правоохранителям повысят оклады и пенсии на 7,6%
6/09/25 17:00
Общество
«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку
6/09/25 16:00
Бизнес Власть Город Общество
«Спецавтохозяйство» выплатит штраф за нарушение концессионного соглашения
6/09/25 15:00
Бизнес Власть
Новосибирский эксперт рассказал, когда лучше всего покупать шины для автомобиля
6/09/25 13:00
Общество
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
6/09/25 12:00
Медицина Общество
Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году
6/09/25 11:00
Власть Город Общество
Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов
6/09/25 9:00
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирске прошел XI съезд народных депутатов
5/09/25 19:34
Власть
В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»
5/09/25 18:00
Власть Город Общество
Губернатор встретился с представителями регионального отделения «Опора России»
5/09/25 17:40
Власть
Поиск формулы культурного кода Новосибирска вступил в практическую фазу
5/09/25 17:30
Общество
«Профессиональные льготники»: мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей
5/09/25 17:00
Власть Медицина Общество Право&Порядок
Китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет
5/09/25 16:38
Бизнес
На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки
5/09/25 16:00
Общество
Молодые ученые Сибири предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи
5/09/25 15:50
Власть
В школах Новосибирской области введут курс «История нашего края»
5/09/25 15:00
История Образование Общество
В Новосибирске перекроют центральные улицы из-за полумарафона
5/09/25 14:00
Город Общество
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять