Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске

Центробанк продлил на территории России, в том числе и в Новосибирске, ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие сохраняется в размере 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Они могут воспользоваться этим правом один раз.

Отмечается, что средства выдаются по курсу банка на дату выдачи. Остальные можно получить в рублях.

Кроме того, для банков продлен запрет на взимание комиссии при выдаче валюты со вкладов и счетов граждан.

Напомним, ограничение в виде лимита на снятие иностранной валюты сохраняется с 9 марта 2022 года. Его ввели после санкций ЕС и США на ввоз на территорию РФ наличных долларов и евро. Каждые полгода ограничения продляются.

Ранее редакция сообщала, что в новый пакет санкций ЕС против России вошли 18 физлиц и 41 юрлицо. Среди них 22 банка и РФПИ, в том числе Ланта Банк (имеет в Новосибирске 6 офисов), Экспобанк (2 офиса) и Банк Зенит (1 офис). Кроме того, под ограничения попали Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, банк Дом. РФ, банк Финам (одноименная брокерская компания в список не входит), Энерготрансбанк, Локо-Банк и другие.