Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков считает, что есть предпосылки для серьезного укрепления рубля. Об этом он сообщил на пресс-конференции в «Парламентской газете».

— Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках. Курс доллара снижается, — заявил депутат.

Он напомнил, что страны БРИКС постепенно отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов между собой национальные валюты. Это также сказывается на курсе американской валюты.

— Не совсем уверен, что доллар опустится до 40 рублей, но тенденции, ведущие к этому, на рынке сейчас происходят, — добавил Аксаков.

Напомним, около 40 рублей доллар стоил в октябре 2014 года. На пике, в декабре 2024 года, курс переваливал за 106 рублей. На 6 февраля доллар США стоит 76,55 рубля. За последний месяц американская валюта подешевела на 2,84%.

В банках Новосибирска купить доллары можно по цене от 76,57 до 88,3 рублей.

Стоит отметить, что в последние годы особого интереса к американской валюте в банках города не наблюдается. Как отмечают сотрудники кредитных организаций, новосибирцы лично приобретают доллары для турпоездок за границу и это небольшие суммы. Крупные операции проходят онлайн.

Интересно, что сейчас более доступны стали доллары нового образца. Ранее новосибирцы жаловались, что не могут их найти. При этом часть банков взимает комиссии за обмен старых долларов на новые:

— Комиссия 1 000 рублей на покупку долларов серии 1996-2006 годов и ранее за 1 купюру. — При покупке банкнот: 500 евро и 100 долларов с датой выпуска до 2009 года взимается комиссия 5%.

Новосибирский экономист, доктор экономических наук Игорь Богер оценивал вероятность падения курса доллара ниже 70 рублей как низкую, а сценарий роста к 90–100 рублям — как более правдоподобный.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска печатали валюту и торговали фальшивыми долларами.