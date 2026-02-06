Поиск здесь...
Доллару в России предсказали падение до 40 рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Последний раз американская валюта находилась на этих уровнях в 2014 году

Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков считает, что есть предпосылки для серьезного укрепления рубля. Об этом он сообщил на пресс-конференции в «Парламентской газете».

— Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках. Курс доллара снижается, — заявил депутат.

Он напомнил, что страны БРИКС постепенно отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов между собой национальные валюты. Это также сказывается на курсе американской валюты.

— Не совсем уверен, что доллар опустится до 40 рублей, но тенденции, ведущие к этому, на рынке сейчас происходят, — добавил Аксаков.

Напомним, около 40 рублей доллар стоил в октябре 2014 года. На пике, в декабре 2024 года, курс переваливал за 106 рублей. На 6 февраля доллар США стоит 76,55 рубля. За последний месяц американская валюта подешевела на 2,84%.

В банках Новосибирска купить доллары можно по цене от 76,57 до 88,3 рублей.

Стоит отметить, что в последние годы особого интереса к американской валюте в банках города не наблюдается. Как отмечают сотрудники кредитных организаций, новосибирцы лично приобретают доллары для турпоездок за границу и это небольшие суммы. Крупные операции проходят онлайн.

Интересно, что сейчас более доступны стали доллары нового образца. Ранее новосибирцы жаловались, что не могут их найти. При этом часть банков взимает комиссии за обмен старых долларов на новые:

— Комиссия 1 000 рублей на покупку долларов серии 1996-2006 годов и ранее за 1 купюру.

— При покупке банкнот: 500 евро и 100 долларов с датой выпуска до 2009 года взимается комиссия 5%.

Новосибирский экономист, доктор экономических наук Игорь Богер оценивал вероятность падения курса доллара ниже 70 рублей как низкую, а сценарий роста к 90–100 рублям — как более правдоподобный.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска печатали валюту и торговали фальшивыми долларами. 

Фото Infopro54.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году таможенники Сибири возбудили 49 уголовных дел и свыше 2,3 тысяч административных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за вывод денег за границу с использованием поддельных документов под видом внешнеторговых контрактов и невозвращение валютной выручки  — всего 44 дела. Больше всего таких преступлений выявили сотрудники Новосибирской (9), Алтайской (7), Красноярской (6) и Омской (6) таможен.

Читать полностью

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Центробанк продлил  на территории России, в том числе и в Новосибирске, ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие сохраняется в размере 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Они могут воспользоваться этим правом один раз.

Читать полностью

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Автор: Юлия Данилова

На мировом рынке цены на золото начали динамично расти в октябре 2023 года, и этот рост ускорился в январе 2025-го. По данным на 24 февраля тройская унция золота торговалась по 2965 долларов. Независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец считает, что металл еще не исчерпал весь потенциал роста, и этому способствуют как экономические, так и политические факторы.

— Александр Иванович, можете прокомментировать новые тренды, которые сейчас формируются на мировом рынке золота?

Читать полностью

Уголовное дело о контрабанде валюты поступило в суд Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Обской городской суд Новосибирский области поступило уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в контрабанде наличности в крупном размере, пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2024 года гражданин при прохождении таможенного контроля в аэропорту Толмачево не задекларировал наличие средств в иностранной и российской валюте на общую сумму 3 млн рублей. Они были обнаружены в его ручной клади сотрудниками правоохранительных органов.

Читать полностью

«Повлияла политика»: резкое укрепление курса рубля оценили новосибирские эксперты

Автор: Юлия Данилова

Курс доллара к рублю начал резко снижаться с 5 февраля. На тот момент доллар торговался по цене 98.53 рубля. На 15 февраля — 90,31 рубль, отмечается в статистике Банка России. Евро начал устойчивое падение с 16 января — 106,1 рубль. На 15 февраля он торговался по цене 94,89 рубля.

Пиковых значений в 2024 году доллар достигал 20 ноября — 109,58 рубля,  евро был на пике 29 ноября — 116,14 рубля. Минимальные значения по стоимости доллара в 2024 году были зафиксированы 20 июня 82,63 рубля, евро — также 20 июня, 89,09 рублей.

Читать полностью

Биржевой курс доллара на 1 января взлетел почти до 114 рублей

Автор: Ольга Кирсанова

Впервые с 27 ноября прошлого года курс американского доллара на международном валютном рынке Forex превысил 113 рублей. По данным на вечер 31 декабря он составил 113,74 рублей.

Банк России повысил официальный курс доллара на 29 декабря до 101,6797 руб. Евро вырос до 106,1028 руб., а курс юаня снизился до 13,4272 руб.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

