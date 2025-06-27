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Корректировки в закон отражают тренд на усиление контроля над МФО

  • 27/06/2025, 12:00

Кристина Куксова, директор департамента по compliance-контролю МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

Корректировки в закон отражают тренд на усиление контроля над МФО— Микрофинансовые организации, являясь одной из наиболее технологически развитых и динамично развивающихся отраслей финансового рынка, характеризуются высокой степенью гибкости и оперативности в адаптации к изменениям законодательства, что обусловлено инновационным подходом к предоставлению финансовых услуг в условиях постоянно меняющейся правовой среды.

Благодаря внедрению современных информационных технологий, автоматизированных систем управления взаимодействием с клиентами и комплексным подходом к соблюдению законодательных требований микрофинансовые организации демонстрируют способность эффективно трансформировать свои операционные процессы.

В связи с этим предстоящие изменения в 230-ФЗ не будут восприниматься субъектами микрофинансового рынка в качестве препятствий или вызовов, а, напротив, рассматриваются как естественный этап эволюции правового регулирования отрасли и отражают наблюдаемый нами в последние годы устойчивый тренд на усиление контроля и надзора в сфере взыскания задолженности со стороны государства с акцентом на защиту прав граждан и повышение прозрачности деятельности субъектов, осуществляющих возврат задолженности.

Фото  предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования Рынок взыскания онлайн-займы


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Мнение эксперта

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