Корректировки в закон отражают тренд на усиление контроля над МФО

— Микрофинансовые организации, являясь одной из наиболее технологически развитых и динамично развивающихся отраслей финансового рынка, характеризуются высокой степенью гибкости и оперативности в адаптации к изменениям законодательства, что обусловлено инновационным подходом к предоставлению финансовых услуг в условиях постоянно меняющейся правовой среды.

Благодаря внедрению современных информационных технологий, автоматизированных систем управления взаимодействием с клиентами и комплексным подходом к соблюдению законодательных требований микрофинансовые организации демонстрируют способность эффективно трансформировать свои операционные процессы.

В связи с этим предстоящие изменения в 230-ФЗ не будут восприниматься субъектами микрофинансового рынка в качестве препятствий или вызовов, а, напротив, рассматриваются как естественный этап эволюции правового регулирования отрасли и отражают наблюдаемый нами в последние годы устойчивый тренд на усиление контроля и надзора в сфере взыскания задолженности со стороны государства с акцентом на защиту прав граждан и повышение прозрачности деятельности субъектов, осуществляющих возврат задолженности.

Фото предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера