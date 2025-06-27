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Требования к оборудованию для хранения разговоров МФО с клиентами пока неизвестны

  • 27/06/2025, 12:00

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group):

Требования к оборудованию для хранения разговоров МФО с клиентами пока неизвестны— Для ПКО после вступления в силу поправок сокращается срок хранения аудиозаписей разговоров с должником, передаваемых сообщений, а также получаемых и отправляемых документов — с трех до полутора лет. Все это значительно снизит затраты на оборудование.

Но, с другой стороны, требования к оборудованию, которое используют ПКО, и перечню документов, подтверждающих соответствие данным требованиям, будет устанавливать «орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Эти требования пока неизвестны, в настоящий момент контроль за деятельностью ПКО исполняет ФССП.

Фото предоставлено  ПКО «Интел Коллект», из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рынок микрофинансирования Рынок взыскания онлайн-займы


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