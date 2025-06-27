Требования к оборудованию для хранения разговоров МФО с клиентами пока неизвестны

— Для ПКО после вступления в силу поправок сокращается срок хранения аудиозаписей разговоров с должником, передаваемых сообщений, а также получаемых и отправляемых документов — с трех до полутора лет. Все это значительно снизит затраты на оборудование.

Но, с другой стороны, требования к оборудованию, которое используют ПКО, и перечню документов, подтверждающих соответствие данным требованиям, будет устанавливать «орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Эти требования пока неизвестны, в настоящий момент контроль за деятельностью ПКО исполняет ФССП.

Фото предоставлено ПКО «Интел Коллект», из личного архива спикера