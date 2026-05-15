Бердский санаторий внедряет бережливые технологии

В Новосибирской области туристический бизнес продолжает осваивать инструменты для повышения эффективности работы. Санаторий «Рассвет» из Бердска стал седьмым предприятием в регионе, которое присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Участие в нём даёт компаниям возможность перестроить внутренние процессы так, чтобы экономить ресурсы и при этом делать сервис более привлекательным для посетителей.

Санаторий специализируется на лечении, оздоровительном отдыхе и турах на выходные. Руководство решило оптимизировать процесс предоставления санаторно-курортных услуг, который приносит почти половину всей выручки.

— На него приходится почти 49% выручки. В прошлом году санаторно-курортное лечение прошли почти 7800 человек, наша цель – увеличить количество таких гостей, — отметил управляющий санаторием Сергей Семченко.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) сотрудникам предстоит пройти весь путь типичного клиента. Нужно выявить все проблемные места, измерить, как они влияют на длительность обслуживания и на финансы, а затем разработать план изменений.

— Наша задача – сделать процесс эффективным для каждого из участников: для сотрудника он должен быть простым, понятным и предсказуемым, а для гостя – удобным и приятным. Изменения начинаются с личной ответственности, в том числе моей как руководителя, и они напрямую влияют на качество работы и профессиональное развитие. Уверен, что вместе с командой мы достигнем поставленных целей, — пояснил директор санатория Руслан Полещук.

До «Рассвета» бережливые технологии в туристической отрасли региона уже внедрили санатории «Краснозерский», «Сибиряк», «Парус», гостиницы Cosmos Novosibirsk Hotel и «Ривер Парк», а также парк-отель «Хвоя». С 2025 года поддержка предприятий в рамках проекта продолжается. Курирует это направление региональный минэкономразвития.