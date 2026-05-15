Бердский санаторий внедряет бережливые технологии

Туристический бизнес региона повышает производительность труда

В Новосибирской области туристический бизнес продолжает осваивать инструменты для повышения эффективности работы. Санаторий «Рассвет» из Бердска стал седьмым предприятием в регионе, которое присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Участие в нём даёт компаниям возможность перестроить внутренние процессы так, чтобы экономить ресурсы и при этом делать сервис более привлекательным для посетителей.

Санаторий специализируется на лечении, оздоровительном отдыхе и турах на выходные. Руководство решило оптимизировать процесс предоставления санаторно-курортных услуг, который приносит почти половину всей выручки.

— На него приходится почти 49% выручки. В прошлом году санаторно-курортное лечение прошли почти 7800 человек, наша цель – увеличить количество таких гостей, — отметил управляющий санаторием Сергей Семченко.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) сотрудникам предстоит пройти весь путь типичного клиента. Нужно выявить все проблемные места, измерить, как они влияют на длительность обслуживания и на финансы, а затем разработать план изменений.

— Наша задача – сделать процесс эффективным для каждого из участников: для сотрудника он должен быть простым, понятным и предсказуемым, а для гостя – удобным и приятным. Изменения начинаются с личной ответственности, в том числе моей как руководителя, и они напрямую влияют на качество работы и профессиональное развитие. Уверен, что вместе с командой мы достигнем поставленных целей, — пояснил директор санатория Руслан Полещук.

До «Рассвета» бережливые технологии в туристической отрасли региона уже внедрили санатории «Краснозерский», «Сибиряк», «Парус», гостиницы Cosmos Novosibirsk Hotel и «Ривер Парк», а также парк-отель «Хвоя». С 2025 года поддержка предприятий в рамках проекта продолжается. Курирует это направление региональный минэкономразвития.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2026 году направит 19,4 млрд рублей на обновление теплосетей и оборудования. Это на 9% больше, чем годом ранее. Всего энергетики переложат 225 км трубопроводов. Самые большие объёмы работ запланированы в трёх городах: Новосибирске, Барнауле и Красноярске, сообщили в пресс-службе СГК-Новосибирск.

За последние пять лет компания заменила более 1 026 км коммуникаций — это примерно 10% от всех сетей, которые находятся в её эксплуатации. При этом средняя доля обновления достигла 2% в год. Ближайшая задача — поднять этот показатель до 2,5%.

Игорь Диденко: Не хочу, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами

В редакцию Infopro54 обратился генеральный директор АО «Новосибирский КБК» Игорь Диденко. В открытом письме он подробно излагает свою позицию по уголовному делу о нарушении правил охраны окружающей среды, по которому ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и солидарное взыскание 195 млн рублей.

Диденко считает, что обвинительный вердикт вынесен из-за отказа суда исследовать доказательства стороны защиты, а дополнительное наказание в виде запрета на профильную деятельность расценивает как шаг к рейдерскому захвату предприятия. Публикуем письмо без изменений:

Контроль за выдачей разрешений на строительство в Новосибирске передают региону

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение депутатов регионального парламента вынесен проект закона Новосибирской области о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности. Как сообщил заместитель министра области Дмитрий Тимонов, полномочия правительства предлагается дополнить установлением порядка формирования и ведения реестра разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.

По его словам, это требование федерального законодательства, которое должно вступить в силу с сентября 2026 года.

Томский политех – вновь лучший вуз России по химическим технологиям

Томский политехнический университет остается лучшим вузом страны по химическим технологиям, а также входит в топ-10 в России еще по девяти направлениям.
Так, обновленные списки лучших университетов охватывают 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария.
Томский политехнический университет представлен в десяти направлениях рейтинга. По «Химическим технологиям» ТПУ в пятый раз подряд остался на первой строчке списка, обойдя университеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, еще по трем направлениям – «Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике», «Нефтегазовому делу» и «Ядерной энергетике и технологиям» – Томский политех входит в топ-3 лучших вузов России. А по «Машиностроению и робототехнике», «Биотехнологиям и биоинженерии», «Технологиям материалов», «Физике», «Электронике, радиотехнике и системам связи» и «Экологии» – в топ-10 вузов в стране.
Всего в обновленные рейтинги вошли 167 вузов из 45 регионов страны.

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», – отмечают составители рейтингов.

Для подрядчиков по госконтрактам в Новосибирске предлагают ввести аккредитацию

Автор: Юлия Данилова

Заместитель председателя регионального парламента Новосибирской области Майис Мамедов предложил на уровне области проработать механизм аккредитации подрядчиков, которые заявляются для работы по государственным программам и на крупных проектах.

— Давайте подумаем, как это можно сделать, не нарушая федеральное законодательство, — предложил Мамедов коллегам на заседании комитета по строительству и ЖКХ.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

