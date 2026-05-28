Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» присоединился к национальному проекту «Производительность труда».

Компания ООО СЗ «Сибирь-Развитие» является частью строительного концерна «Сибирь», который функционирует с 1990 года. За более чем 30 лет существования концерн возвел 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Новосибирске. Ранее другая организация, входящая в него, уже участвовала в проекте «Производительность труда» и добилась увеличения выработки сотрудников при выполнении строительно-монтажных работ по возведению монолитных железобетонных конструкций почти на 50%.

При содействии экспертов из Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области (РЦК) застройщик намерен повысить эффективность управления процессами, связанными со строительством многоквартирных жилых домов.

Вячеслав Селиванов, руководитель проектов РЦК НСО, отметил, что жизнедеятельность компании почти на 98% связана с жилищным строительством, поэтому даже незначительные позитивные изменения в рабочих процессах в будущем принесут существенную выгоду. В рамках пилотного проекта фокус будет сделан на оптимизации взаимодействия между заказчиком, застройщиком и генеральным подрядчиком в вопросах соблюдения графика работ, а также на улучшении коммуникации на всех уровнях управления. Планируется повысить выработку и выручку за счет сокращения издержек и более эффективного использования временных и материальных ресурсов путем создания отлаженной системы взаимодействия. Сейчас, когда строительный рынок в регионе переживает спад, наступило подходящее время для обучения персонала и совершенствования внутренних процессов.

Еще одной важной задачей для компании в рамках проекта является налаживание эффективной коммуникации между подразделениями.

Директор компании Валентина Червова подчеркнула, что операционная эффективность во многом зависит от умения налаживать диалог и слышать коллег. Нередко возникают ситуации, когда время уходит на решение проблем, которых могло бы и не быть. Поэтому основная задача — выявить существующие барьеры во взаимодействии, устранить их и обеспечить слаженную совместную работу.

