Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Применение методик бережливого производства позволит компании оптимизировать свои внутренние рабочие процессы и улучшить взаимодействие между различными отделами

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» присоединился к национальному проекту «Производительность труда».

Компания ООО СЗ «Сибирь-Развитие» является частью строительного концерна «Сибирь», который функционирует с 1990 года. За более чем 30 лет существования концерн возвел 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Новосибирске. Ранее другая организация, входящая в него, уже участвовала в проекте «Производительность труда» и добилась увеличения выработки сотрудников при выполнении строительно-монтажных работ по возведению монолитных железобетонных конструкций почти на 50%.

При содействии экспертов из Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области (РЦК) застройщик намерен повысить эффективность управления процессами, связанными со строительством многоквартирных жилых домов.

Вячеслав Селиванов, руководитель проектов РЦК НСО, отметил, что жизнедеятельность компании почти на 98% связана с жилищным строительством, поэтому даже незначительные позитивные изменения в рабочих процессах в будущем принесут существенную выгоду. В рамках пилотного проекта фокус будет сделан на оптимизации взаимодействия между заказчиком, застройщиком и генеральным подрядчиком в вопросах соблюдения графика работ, а также на улучшении коммуникации на всех уровнях управления. Планируется повысить выработку и выручку за счет сокращения издержек и более эффективного использования временных и материальных ресурсов путем создания отлаженной системы взаимодействия. Сейчас, когда строительный рынок в регионе переживает спад, наступило подходящее время для обучения персонала и совершенствования внутренних процессов.

Еще одной важной задачей для компании в рамках проекта является налаживание эффективной коммуникации между подразделениями.

Директор компании Валентина Червова подчеркнула, что операционная эффективность во многом зависит от умения налаживать диалог и слышать коллег. Нередко возникают ситуации, когда время уходит на решение проблем, которых могло бы и не быть. Поэтому основная задача — выявить существующие барьеры во взаимодействии, устранить их и обеспечить слаженную совместную работу.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

«Космический» маршрут для туристов «Наноорбита Сибири» открыли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новый маршрут промышленного туризма «Наноорбита Сибири» заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова представила на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске. Она отметила, что в регионе 32 предприятия связаны с космической отраслью, а также создан музей космонавтики имени Ю.В. Кондратюка.

Маршрут «Наноорбита Сибири» выстроен по шести трекам. Например, трек «Ночное зрение» включает завод «Экран ФЭП» и Институт геологии и минералогии СО РАН. В ходе трека турист может понаблюдать за процессом создания приборов ночного видения и погрузиться в научную составляющую их разработки. В маршрут войдут также заводы «Сибирское стекло», НЗХК Росатом, Завод светодиодной продукции, РосРазвитие Сибирь, объекты показа Академпарк, Музей «Академвцентре», Большой планетарий имени А. Кикиной, гастрономический театр PuppenHaus и другие.

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 2922 тонн продукции (69% от уровня 2024 года). Об этом говорится в годовом отчете предприятия, который выложен в публичный доступ. В натуральном выражении это почти на 6% меньше, чем план 2025 года, то есть результат оказался пессимистичнее, чем ожидалось.

В общем объеме производства 1301,39 тонн пришлось на весовые конфеты. По этому показателю фабрика просела больше всего, по сравнению с 2024 годом (почти в 2 раза). Конфет в коробках выпущено 613,51 тонн, зефира — 891,04, мармелада — 7,66 тонн, новогодних подарков — 52,18 тонн, а шоколада — 56,20. Судя по годовой отчетности, ни по одному показателю план 2025 года не выполнен. По сравнению с 2024 годом, рост производства зафиксирован только по шоколаду (+7 тонн).

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

