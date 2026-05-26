Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Промышленность

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Дата:

К началу осени 2026 года производительность должна вырасти не менее чем на 5%.

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Руководитель проектов РЦК Роман Кочерга пояснил, что работа будет осуществляться над решением типичных офисных трудностей, которые снижают ее темпы: фрагментация данных, ручное копирование информации, недостаток ясности в статусах задач, продолжительные циклы согласований. Совместно с персоналом мы внедрим унифицированную систему управления документами, автоматизируем обмен данными, запустим систему мониторинга задач и другие решения. Это, в свою очередь, улучшит коммуникацию между подразделениями и сделает рабочие процессы более наглядными и результативными, добавил Роман Кочерга.

К началу осени 2026 года компания планирует завершить основную часть проекта и, опираясь на технологии бережливого производства, добиться роста производительности не менее чем на 5%.

Настало время для того, чтобы вывести рабочие процессы за рамки простого улучшения, сделав их кардинально более эффективными и приносящими ощутимую экономическую выгоду. В условиях динамичных изменений необходимо быть гибкими, принимать обоснованные решения и концентрироваться на достижении конечного результата. Задача проекта — построить прозрачную и понятную систему, которая выведет взаимодействие на новый уровень. Крайне важно сохранить командный дух и обеспечить продуктивное выполнение поставленных задач. Несмотря на то, что изменения потребуют усилий, участие в проекте принесет реальную пользу как каждому сотруднику в отдельности, так и компании в целом, подчеркнул директор ООО «СибСтрой» Евгений Сайц.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : РЦК производительность труда корпорация развития НСО

960
0
0
Предыдущая статья
Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска
Следующая статья
Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

Читать полностью

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 2922 тонн продукции (69% от уровня 2024 года). Об этом говорится в годовом отчете предприятия, который выложен в публичный доступ. В натуральном выражении это почти на 6% меньше, чем план 2025 года, то есть результат оказался пессимистичнее, чем ожидалось.

В общем объеме производства 1301,39 тонн пришлось на весовые конфеты. По этому показателю фабрика просела больше всего, по сравнению с 2024 годом (почти в 2 раза). Конфет в коробках выпущено 613,51 тонн, зефира — 891,04, мармелада — 7,66 тонн, новогодних подарков — 52,18 тонн, а шоколада — 56,20. Судя по годовой отчетности, ни по одному показателю план 2025 года не выполнен. По сравнению с 2024 годом, рост производства зафиксирован только по шоколаду (+7 тонн).

Читать полностью

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Инвестпортале Новосибирской области выложено предложение о создании по созданию завода по производству ПВХ-плитки для напольных покрытий на территории ТОР «Горный» (Тогучинский район, Новосибирская область). Оценочная стоимость проекта — 2,5 млрд рублей. Заполняет карту «Корпорация развития Новосибирской области».

По данным компании, объем рынка ПВХ-плитки в России в 2024 году составил 30 млн м². При этом собственное производство — только 12 млн м², а импорт — 18 млн м². Доля Китая в импорте — 90%.

Читать полностью

Разрешение на создание цеха для покраски дронов-невидимок продлили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» продлила разрешение на строительство корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий, а также реконструкцию и техническое перевооружение механообрабатывающего производства на площадке «Новосибирского авиастроительного завода им Чкалова». Речь идет о четырех этапах работ.

Сметная стоимость I этапа строительства корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий в ценах второго квартала 2023 года составляла 4,1 млрд рублей с НДС. Новое разрешение действует до ноября 2027 года.

Читать полностью

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 18 лет в Новосибирской области построены всего около 2,77 млн кв. м качественной складской недвижимости, из них 1,9 млн ― класса А и всего 0,8 млн ― класса В. Это небольшие склады формата «лайт индастриал» с более простыми стандартами по высоте, шагу колонн и инженерной инфраструктуре. Об этом сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее RS Group) Рустам Сатышев рассказал на IX форуме коммерческой недвижимости CESA в Новосибирске.

—  В Новосибирске складов класса В построено вдвое меньше, чем класса А. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют профессиональные участники рынка. В год в регионе вводились в эксплуатацию около 40 тысяч кв. м такой недвижимости, и это были частные, несистемные проекты, — пояснил Сатышев.

Читать полностью

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Генеральный директор АО «РИД Групп – Новосибирск» Егор Мироненко обозначил ключевые направления и события, оказывающие влияние на деятельность компании.

— В РАТМ Холдинге коммерческой недвижимостью, как производственного назначения, так и офисной, с прошлого года управляет одна компания: помимо индустриального парка «Экран», «РИД Групп – Новосибирск» обеспечивает работу бизнес-центров «На Красном» и «Меридиан». Решение доказало свою эффективность, причем во многом благодаря «тактическим» действиям в рамках ключевой задачи — увеличивать прибыль от аренды. Возможности у нас есть за счет сокращения операционных расходов, в том числе сосредоточили у себя бухгалтерские, юридические и маркетинговые функции. Создали единую эксплуатационную службу, перешли на централизованные закупки. Силами своих специалистов осуществляем комплексное техническое обслуживание зданий, в частности — инженерных сетей. Ряд процессов передали на аутсорсинг просто потому, что так выгоднее. Как бы то ни было, ответственность за исполнение сервисных услуг несем мы. На их качестве оптимизация организационной структуры не отразилась.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Бизнес Недвижимость

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Власть Отставки и назначения

Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Власть Общество

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Общество

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Бизнес Недвижимость Общество

У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Промышленность

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Власть Город

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Власть Общество

Новосибирцам простят часть задолженности по налогам

Медицина Общество

Число абортов в Новосибирской области снизилось почти в два раза

Общество

Ремонт кровли новосибирского краеведческого музея оценили в 14,5 млн рублей

Общество

Россельхозцентр выявил в новосибирском картофеле семь инфекций

Бизнес Право&Порядок ПроБизнес

Мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний

Бизнес Экономика

Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Недвижимость Общество

Академик Асеев пытается оспорить выселение из коттеджа в Академгородке

Власть

Предварительное голосование ЕР стартовало в Новосибирской области

Общество

90 лет «Союзмультфильму»: в Новосибирске состоится благотворительный показ мультфильмов в честь юбилея

Общество

«Всем всё равно стало»: архитекторы и жители оценили критику Калининского района певцом Митей Фоминым

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности