Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Руководитель проектов РЦК Роман Кочерга пояснил, что работа будет осуществляться над решением типичных офисных трудностей, которые снижают ее темпы: фрагментация данных, ручное копирование информации, недостаток ясности в статусах задач, продолжительные циклы согласований. Совместно с персоналом мы внедрим унифицированную систему управления документами, автоматизируем обмен данными, запустим систему мониторинга задач и другие решения. Это, в свою очередь, улучшит коммуникацию между подразделениями и сделает рабочие процессы более наглядными и результативными, добавил Роман Кочерга.

К началу осени 2026 года компания планирует завершить основную часть проекта и, опираясь на технологии бережливого производства, добиться роста производительности не менее чем на 5%.

Настало время для того, чтобы вывести рабочие процессы за рамки простого улучшения, сделав их кардинально более эффективными и приносящими ощутимую экономическую выгоду. В условиях динамичных изменений необходимо быть гибкими, принимать обоснованные решения и концентрироваться на достижении конечного результата. Задача проекта — построить прозрачную и понятную систему, которая выведет взаимодействие на новый уровень. Крайне важно сохранить командный дух и обеспечить продуктивное выполнение поставленных задач. Несмотря на то, что изменения потребуют усилий, участие в проекте принесет реальную пользу как каждому сотруднику в отдельности, так и компании в целом, подчеркнул директор ООО «СибСтрой» Евгений Сайц.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.