Рекламодателям

Типичный заемщик МФО из Сибири работает по найму и не состоит в браке

  • 31/05/2021, 14:03
Автор: Марина Санькова
shema1
В 2020 году микрофинансовые организации, зарегистрированные в Сибири, выдали жителям страны почти 98 млрд рублей займов — на треть больше, чем за 2019 год.

По данным Сибирского ГУ Банка России, основную долю составили PDL-займы, то есть «займы до зарплаты», — суммы не более 30 тыс. рублей, которые нужно вернуть в течение месяца.

— Обычно люди берут в МФО небольшие суммы в пределах 10 тысяч рублей на экстренные нужды. Чаще всего на покупку мелкой бытовой техники. Иногда деньги нужны для оплаты детских мероприятий. И, конечно, на медицинские услуги, например, стоматологические. Доход у заемщиков МФО не всегда стабильный и часто не позволяет сформировать подушку безопасности. Поэтому они обращаются за микрозаймами, которые можно легко и быстро получить с минимумом документов. Не будь у них возможности взять деньги в микрофинансовых организациях, рынок «черных кредиторов» бы процветал, — комментирует начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Она также отметила, что в половине случаев микрозаймы берут люди, которые работают по найму, причем чаще всего в сфере торговли, строительства или промышленности — кассиры, разнорабочие, сотрудники производств невысокой квалификации. Их доход не превышает нескольких десятков тысяч рублей, но подтвердить официально его размер они могут не всегда. Живут они в основном в отдаленных районах города или за его пределами. При этом мужчин среди заемщиков МФО чуть больше, чем женщин — 55%. Часто они не состоят в браке и не имеют детей. Возраст варьируется от 21 года до 45 лет.

— Не стоит думать, что МФО выдают займы любому, кто к ним обращается, — это не так. Они так же, как и банки, смотрят кредитную историю заемщика, просчитывают уровень закредитованности и оценивают, насколько он платежеспособен. Все эти риски закладываются в стоимость микрозаймов, поэтому проценты по ним выше, чем по банковским кредитам. В среднем по Сибири платежи по каждому второму займу просрочены более чем на 90 дней. И это только по основному долгу, без учета процентов, — подчеркнула Нина Горбуль.

Она также напомнила, что предельная задолженность по всем начислениям, включая проценты по займу, пени и штрафы, не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза. При этом неустойка начисляется только на просроченную часть суммы основного долга, но не на процент.

Фото предоставлено Сибирским ГУ ЦБ России

246

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : статистика Сибирское ГУ ЦБ Банка России Микрозаймы


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

31/05/2021, 14:25

Прокуратура проверила ситуацию с повреждением дороги в Искитимском районе

31/05/2021, 13:19

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

31/05/2021, 12:40

Практики ЦУР в российской раскладке

31/05/2021, 12:05
Новости компаний

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности

31/05/2021, 11:07

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 года

31/05/2021, 10:37

Группа «Сибантрацит» объявляет о старте грантового конкурса «Регион возможностей»

31/05/2021, 10:30

ПСБ запустил сервис бесплатного подключения СБП для бизнеса, использующего R-Keeper, iiko и 1С

28/05/2021, 17:01

Программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» признаны лучшими на рынке

28/05/2021, 11:24

Экономика

Практики ЦУР в российской раскладке

Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

Новосибирцы стали активнее брать подработку

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Недвижимость

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Технологии

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

Телекоммуникации

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

Агропром

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

Практики ЦУР в российской раскладке

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска