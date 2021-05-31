Типичный заемщик МФО из Сибири работает по найму и не состоит в браке

По данным Сибирского ГУ Банка России, основную долю составили PDL-займы, то есть «займы до зарплаты», — суммы не более 30 тыс. рублей, которые нужно вернуть в течение месяца.

— Обычно люди берут в МФО небольшие суммы в пределах 10 тысяч рублей на экстренные нужды. Чаще всего на покупку мелкой бытовой техники. Иногда деньги нужны для оплаты детских мероприятий. И, конечно, на медицинские услуги, например, стоматологические. Доход у заемщиков МФО не всегда стабильный и часто не позволяет сформировать подушку безопасности. Поэтому они обращаются за микрозаймами, которые можно легко и быстро получить с минимумом документов. Не будь у них возможности взять деньги в микрофинансовых организациях, рынок «черных кредиторов» бы процветал, — комментирует начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Нина Горбуль.

Она также отметила, что в половине случаев микрозаймы берут люди, которые работают по найму, причем чаще всего в сфере торговли, строительства или промышленности — кассиры, разнорабочие, сотрудники производств невысокой квалификации. Их доход не превышает нескольких десятков тысяч рублей, но подтвердить официально его размер они могут не всегда. Живут они в основном в отдаленных районах города или за его пределами. При этом мужчин среди заемщиков МФО чуть больше, чем женщин — 55%. Часто они не состоят в браке и не имеют детей. Возраст варьируется от 21 года до 45 лет.

— Не стоит думать, что МФО выдают займы любому, кто к ним обращается, — это не так. Они так же, как и банки, смотрят кредитную историю заемщика, просчитывают уровень закредитованности и оценивают, насколько он платежеспособен. Все эти риски закладываются в стоимость микрозаймов, поэтому проценты по ним выше, чем по банковским кредитам. В среднем по Сибири платежи по каждому второму займу просрочены более чем на 90 дней. И это только по основному долгу, без учета процентов, — подчеркнула Нина Горбуль.

Она также напомнила, что предельная задолженность по всем начислениям, включая проценты по займу, пени и штрафы, не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза. При этом неустойка начисляется только на просроченную часть суммы основного долга, но не на процент.