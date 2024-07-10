«Купол безопасности» билайн за 3 минуты отразил 130 звонков новосибирцу от мошенников.

В среднем жителям России на сотовые телефоны всех операторов поступают около 8,2 млн звонков от мошенников в сутки. По данным «Сбера», за 2023 год мобильные мошенники похитили со счетов граждан более 250 млрд рублей, что сопоставимо с доходной частью бюджета Новосибирской области на 2024 год. В целом, если говорить о похищенных у граждан деньгах, 90% таких операций приходятся на долю телефонного мошенничества.

— На территории Новосибирска, Барнаула и Кемерова за 6 месяцев 2024 года в сети билайн мошенники сделали более 2,7 млн звонков. Для сравнения: на этой территории у нас находятся около 2 млн клиентов, то есть хотя бы один звонок получил каждый абонент, — констатировал директор Восточного региона билайн Максим Шарков. — Самая продолжительная телефонная атака на абонента в Новосибирске в первом полугодии длилась 3 минуты. За это время наша система «Купол безопасности» отразила 130 звонков. Проблема телефонного мошенничества действительно очень серьезная.

Во многом развитию теневого рынка способствовали сами телеком-операторы, когда одним из KPI их работы было количество проданных sim-карт.

— Еще несколько лет назад за год через разные каналы выдавались около 100 млн новых sim-карт. При том что население страны ― около 150 млн человек, за год переподключались 2/3 жителей. По оценкам экспертов, реальная потребность в дополнительных sim-картах составляет около 20 млн в год (с учетом дополнительных гаджетов, приезжих и т.д.). Получается, что все остальное уходит на теневой рынок и используется мошенниками, — констатировал Максим Шарков.

Именно поэтому телеком-операторы стали пересматривать свои условия работы. В частности, билайн одним из первых отказался от необдуманной гонки за числом абонентов и поднял вопрос о качестве абонентской базы, об ужесточении требований при продаже sim-карт, а также начал активно внедрять сервисы безопасности для клиентов, позволяющие создать зонтичный принцип защиты абонентов.

« Купол безопасности» — автоматическая система, блокирующая мошеннический трафик.

— автоматическая система, блокирующая мошеннический трафик. Виртуальный секретарь-помощник — настраиваемая защита, работающая как антиспам-фильтр и как личный цифровой ассистент.

Двойная аутентификация при замене sim-карты.

В компании создано специальное подразделение — «Группа быстрого реагирования», при звонке на номер оператора 0611 она помогает в вопросах, связанных с мошенничеством.

Для b2b-клиентов телеком-оператор запустил продукт «Этикетка», позволяющий бизнесу именовать свои номера, чтобы абонент понимал, от кого ему поступает звонок.

— Для защиты от мошеннических атак мы разработали продукт, помогающий выявить жертву, на которую началась атака. Мы блокируем вызов, присылаем абоненту смс о том, что на него началась атака и нужно быть внимательным к звонкам. На некоторое время можем блокировать трафик, — комментирует директор по управлению фродом билайн Петр Алферов. — Если купол не сработал и звонок пробивается, то к защите подключается «Группа быстрого реагирования», которая помогает клиентам разобраться в сложных ситуациях, в том числе связывается с порталом Госуслуг, с банками, правоохранительными структурами.

Максим Шарков добавил, что компания внимательно анализирует потребности и боли клиентов и настраивает на них свои бизнес-решения. В частности, после анализа жалоб клиентов на списание средств были отключены токсичные неосознанные подписки от партнёров, которые клиент мог подключить случайно.

— Мы на все свои проекты прежде всего смотрим с точки зрения безопасности клиентов. По данным исследования ComNews Research, по комплексной защите телефонных номеров от мошеннических действий билайн признан одним из самых безопасных, — добавил Шарков.

Сергей Бубен, руководитель новосибирского отделения билайн, пояснил, что для обеспечения безопасности клиентов в регионах присутствия компания постоянно работает над увеличением покрытия сети и ее качественных характеристик, чтобы предоставлять хорошую скорость и демонстрировать высокую надежность. Например, при проведении массовых мероприятий задействуются мобильные станции, которые помогают точечно усилить сигнал связи в тех локациях, где одновременно собирается большее число абонентов, и они используют больший объем трафика, чем в обычный день.

В начале апреля билайн расширил покрытие 4G LTE в метрополитене, обеспечив непрерывный сервис не только на станциях и в переходах, но и в тоннелях, на всем пути следования поездов по красной и зеленой веткам.

Среди новых вызовов эксперты компании называют постепенное распространение практики дипфейков, в том числе с голосовыми и даже видеофайлами. Еще один актуальный вызов ― активное включение в мошеннические схемы мессенджеров.

Стоит отметить, что, по оценке экспертов, решить проблемы с мошенниками одному телеком-оператору или даже всем участникам этого рынка невозможно. К процессу должны подключиться государство, банки, правоохранительные структуры и т.д.

— Сейчас мы максимально концентрируемся на межотраслевом взаимодействии и призываем к партнерству телеком-операторов, банкиров, государство. Без взаимодействия, в одиночку никто из нас с этой историей не справится, — говорит Петр Алферов. — Наш абонент контактирует с цифровой экономикой через огромное количество каналов: соцсети, мессенджеры, сервисы услуг ― и мы должны объединиться, чтобы его защитить. Думаю, уже в ближайшее время будут новые прорывы в этом взаимодействии.

Одной из самых актуальных мер противодействия мошенникам Пётр Алферов называет необходимость уточнения действующих механизмов идентификации.

Возможность активации sim-карты только после регистрации подлинного абонента.

Привлечение в качестве верифицирующего элемента в механизм регистрации sim-карты портала Госуслуг.

Ограничение количества sim-карт, выдающихся на одни паспортные данные.

Административная практика со стороны Роскомнадзора с точки зрения взимания штрафов с нарушителей.

— Важно искать компромисс между удобством и решением — чтобы одновременно было удобно и безопасно пользователю и максимально некомфортно мошеннику. И мы понимаем, что борьба с мошенничеством, борьба за безопасность клиентов — это игра вдолгую. Мы к ней готовы, — резюмируют в билайн.