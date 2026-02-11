Поиск здесь...
Власть Общество

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Вместо него можно ввести новый праздник, посвящённый любви и нежности

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви. Об этом она сообщила РИА Новости.

Буцкая считает, что важно не только изменить название, но и создать целый комплекс мероприятий. Это может включать новое название и символ, например, сердечки или плюшевые игрушки, которые станут знаком доброты. Этот день должен быть посвящён любви, признанию и нежности.

— Мы можем сделать 14 февраля праздником для тех, для кого слова «любовь», «семья» и «дети» имеют особое значение, не вспоминая при этом Валентина с его неоднозначным прошлым. Этот день можно назвать «Днём любви» или «Днём плюшевой игрушки», — заявила депутат.

Она отметила, что не стоит запрещать праздник, а лучше предложить альтернативу, которая понравится людям и станет народной традицией.

— Немного изменить ориентиры, но оставить возможность показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Крайне важно не только дать название, но и показать пример — как можно признаваться в любви, делать предложения, чтобы потом, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, сыграть свадьбу. Очевидно, что наш большой праздник любви и верности — это 8 июля, он уже является красным днем календаря, — добавила депутат.

Зампред считает, что 14 февраля может стать поводом для предложений руки и сердца, а также для планирования летних свадеб.

Еще резче высказался депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Радио 1».  Он заявил, что этот день не про любовь, а про сиюминутные эмоции, гормональное влечение.

— Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают, — подчеркнул Милонов.

Ранее редакция сообщала о том, что только 16% новосибирцев готовы формировать личные отношения через знакомства в соцсетя.

Источник фото: нейросеть Алиса

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : праздник День святого Валентина

