20 марта мусульмане Новосибирской области встретят Ураза-байрам

С раннего утра 20 марта верующие придут в мечети области для участия в праздничной молитве. В главных мечетях города на улицах Мира и Красина ожидается, что соберутся свыше 10 тысяч верующих.

После завершения молитвы празднование продолжается в кругу семьи. Женщины традиционно занимаются приготовлением праздничных блюд и встречают гостей. Мужчины вместе с детьми отправляются к родственникам и соседям, чтобы поздравить их с окончанием священного месяца Рамадан. Эта традиция объединяет людей разных национальностей, а праздничное меню обычно зависит от семейных и национальных предпочтений.

Особая роль в этот день отводится детям: они ходят к соседям с поздравлениями и получают за это сладости, подарки или небольшие деньги.

Важно отметить, что на Ураза-байрам, в отличие от Курбан-байрама, не принято совершать жертвоприношение. Этот обычай относится к другому празднику, который в 2026 году наступит через два с лишним месяца. Ураза-байрам же символизирует духовное очищение, радость от завершения поста, милосердие, взаимопомощь и крепость семейных уз.

