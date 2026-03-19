20 марта мусульмане Новосибирской области встретят Ураза-байрам

Автор: Артем Рязанов

Праздничные молитвы пройдут в мечетях региона, после чего верующие соберутся за семейным столом

С раннего утра 20 марта верующие придут в мечети области для участия в праздничной молитве. В главных мечетях города на улицах Мира и Красина ожидается, что соберутся свыше 10 тысяч верующих.

После завершения молитвы празднование продолжается в кругу семьи. Женщины традиционно занимаются приготовлением праздничных блюд и встречают гостей. Мужчины вместе с детьми отправляются к родственникам и соседям, чтобы поздравить их с окончанием священного месяца Рамадан. Эта традиция объединяет людей разных национальностей, а праздничное меню обычно зависит от семейных и национальных предпочтений.

Особая роль в этот день отводится детям: они ходят к соседям с поздравлениями и получают за это сладости, подарки или небольшие деньги.

Важно отметить, что на Ураза-байрам, в отличие от Курбан-байрама, не принято совершать жертвоприношение. Этот обычай относится к другому празднику, который в 2026 году наступит через два с лишним месяца. Ураза-байрам же символизирует духовное очищение, радость от завершения поста, милосердие, взаимопомощь и крепость семейных уз.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями.

Источник фото: 2ГИС\\ автор: Иван Иванов

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : праздник мусульмане

658
0
0
Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Автор: Оксана Мочалова

На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась острая дискуссия. Депутат Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку дня вопрос о нарушении прав сельских жителей при массовом изъятии скота.

Поводом для обращения стали события в нескольких районах области, где, по словам Илюхина, неизвестные лица при участии полиции проводили незаконное изъятие и уничтожение животных. Депутат заявил, что чиновники действовали на основании неопубликованного распоряжения губернатора, которое не является нормативным актом, и игнорировали требования ветеринарного законодательства. Он особо подчеркнул, что диагноз не был подтвержден лабораторно, а людям отказывали в клиническом освидетельствовании. Илюхин акцентировал внимание на том, что процедура изъятия проводилась с нарушениями, а собственники не получили необходимых документов для получения адекватной компенсации.

Читать полностью

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Автор: Артем Рязанов

Наталья Кошкина станет председателем избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщила областная комиссия, ссылаясь на предложение Центризбиркома.

— Должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области стала вакантна в связи с выходом прежнего руководителя комиссии Ольги Анатольевны Благо на пенсию, — говорится в сообщении Новосибирского облизбиркома.

Читать полностью

Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирска всё чаще предпочитают ремонтировать имеющиеся вещи покупке новых. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние три года количество ателье по ремонту одежды в городе выросло, в то время как число секонд-хендов заметно сократилось. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС, изучив динамику числа организаций в крупнейших городах страны.

Сейчас в Новосибирске работает 505 ателье, специализирующихся на ремонте одежды. Это на 4,3% больше, чем в феврале 2024 года. Город следует за общероссийским трендом — в целом по стране число таких мастерских выросло на 12%, достигнув 10,5 тысячи точек.

Читать полностью

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное "некрошоу"». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

Читать полностью

Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Автор: Артем Рязанов

Региональная общественная организация (РОО) «Аэродром «Мочище» подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компания оспаривает решение новосибирского суда, который в феврале 2025 отказал ей в пересмотре 10-кратного увеличения арендной платы за землю. Представители аэродрома требовали пересмотреть это решение, принятое региональным департаментом земельных и имущественных отношений.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Новосибирского сельского района заключила с РОО «Аэродром «Мочище» договор аренды земельного участка площадью 1,23 миллиона квадратных метров. Размер арендной платы в договоре установлен как регулируемый.

Читать полностью

Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Автор: Артем Рязанов

Бронежилеты от новосибирской компании «ФИЛЛИН» поставляются в зону спецоперации. Их начали производить в 2022 году. Компоненты жилета «Архангел-М», популярного у военных, включая чехол, демпферы-КАП, мягкие баллистические пакеты и бронепанели, также выпускаются в Новосибирске. Недавно модель была сертифицирована под маркой «Сделано в России».

На предприятии пояснили, что наличие этого сертификата значительно облегчает участие в государственных и корпоративных тендерах, а также способствует успешному продвижению продукции на международные рынки.

Читать полностью
