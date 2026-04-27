Союз отцов Новосибирска предложил акцию на 1 мая

В России приближается праздник 1 Мая — День весны и труда. Изначально он был связан с борьбой рабочих за восьмичасовой рабочий день в конце XIX века и стал символом солидарности трудящихся во всём мире. В дореволюционной России это был день рабочих демонстраций, а в советский период — один из главных государственных праздников с парадами. Сегодня для большинства россиян 1 мая — это начало майских выходных и время отдыха, хотя некоторые сохраняют советские традиции.

— Я родился и вырос в рабочем микрорайоне. Первомай для меня — это майская зелень, запах свежей краски от транспарантов, красные гвоздики и воздушные шары. В советские времена демонстрации были не про «пройти и забыть». Это было живое шествие: деды в пиджаках, мамы с колясками, люди с огромными шарами. И все улыбались, и не по указке, — рассказал председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров Сергей Майоров изданию Om1 Новосибирск.

После демонстраций, вспоминает лидер новосибирских отцов, советские люди часто ходили в гости, где обсуждали прошедшие события. Дети сидели рядом со взрослыми, внимательно слушая разговоры родителей.

Спикер отметил, что в настоящее время рынок труда перенасыщен временными работами и услугами, что может подорвать престиж профессии рабочего.

— Плотник, сварщик, учитель, милиционер, водитель автобуса, комбайнёр — их авторитет нужно поднимать практически вручную. Первомай даёт отличный повод сказать сыну или дочери: «Посмотри, тот дядя чинит троллейбус уже 30 лет. Без него город встанет. Вот он — настоящий хозяин жизни, — заметил председатель Союза отцов Новосибирской области.

Союз отцов считает 1 Мая лучшим днем для поздравления тружеников с детьми. Сергей Майоров предложил акцию «Первомайская гвоздика»: написать открытку и подарить гвоздику папе, маме, соседу или любому трудяге, а фото с хэштегом #ПервомайскаяГвоздика выложить в соцсетях.

