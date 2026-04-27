Союз отцов Новосибирска предложил акцию на 1 мая

Автор: Артем Рязанов

Общественники считают этот праздник лучшим днем для поздравления тружеников с детьми, а также популяризации рабочих профессий

В России приближается праздник 1 Мая — День весны и труда. Изначально он был связан с борьбой рабочих за восьмичасовой рабочий день в конце XIX века и стал символом солидарности трудящихся во всём мире. В дореволюционной России это был день рабочих демонстраций, а в советский период — один из главных государственных праздников с парадами. Сегодня для большинства россиян 1 мая — это начало майских выходных и время отдыха, хотя некоторые сохраняют советские традиции.

— Я родился и вырос в рабочем микрорайоне. Первомай для меня — это майская зелень, запах свежей краски от транспарантов, красные гвоздики и воздушные шары. В советские времена демонстрации были не про «пройти и забыть». Это было живое шествие: деды в пиджаках, мамы с колясками, люди с огромными шарами. И все улыбались, и не по указке, — рассказал председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров Сергей Майоров изданию Om1 Новосибирск.

После демонстраций, вспоминает лидер новосибирских отцов, советские люди часто ходили в гости, где обсуждали прошедшие события. Дети сидели рядом со взрослыми, внимательно слушая разговоры родителей.

Спикер отметил, что в настоящее время рынок труда перенасыщен временными работами и услугами, что может подорвать престиж профессии рабочего.

— Плотник, сварщик, учитель, милиционер, водитель автобуса, комбайнёр — их авторитет нужно поднимать практически вручную. Первомай даёт отличный повод сказать сыну или дочери: «Посмотри, тот дядя чинит троллейбус уже 30 лет. Без него город встанет. Вот он — настоящий хозяин жизни, — заметил председатель Союза отцов Новосибирской области.

Союз отцов считает 1 Мая лучшим днем для поздравления тружеников с детьми. Сергей Майоров предложил акцию «Первомайская гвоздика»: написать открытку и подарить гвоздику папе, маме, соседу или любому трудяге, а фото с хэштегом #ПервомайскаяГвоздика выложить в соцсетях.

Ранее редакция сообщала о том, что союз отцов Новосибирска осудил высказывания Соловьёва в адрес блогера Бони.

Фото предоставлено Om1 Новосибирск.
Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Союз отцов Новосибирска осудил высказывания Соловьёва в адрес блогера Бони

Автор: Артем Рязанов

В России продолжается конфликт между телеведущим Владимиром Соловьёвым и блогером Викторией Боней. Боня обратилась к президенту Путину, подняв тему массового забоя скота в Новосибирской области. В ответ Соловьёв направил запрос в Следственный комитет для проверки её деятельности и спросил у Министерства юстиции о возможности признания её иностранным агентом. Во время эфира на канале «Россия 1» он использовал оскорбительные выражения в адрес Бони.

Новосибирский политик Анна Терешкова выступила в поддержку блогера, осудив грубое отношение к женщинам на федеральном телевидении. Сергей Майоров, заместитель исполнительного директора Союза отцов РФ, председатель Союза отцов Новосибирской области также назвал ситуацию «неприглядной».

20 марта мусульмане Новосибирской области встретят Ураза-байрам

Автор: Артем Рязанов

С раннего утра 20 марта верующие придут в мечети области для участия в праздничной молитве. В главных мечетях города на улицах Мира и Красина ожидается, что соберутся свыше 10 тысяч верующих.

После завершения молитвы празднование продолжается в кругу семьи. Женщины традиционно занимаются приготовлением праздничных блюд и встречают гостей. Мужчины вместе с детьми отправляются к родственникам и соседям, чтобы поздравить их с окончанием священного месяца Рамадан. Эта традиция объединяет людей разных национальностей, а праздничное меню обычно зависит от семейных и национальных предпочтений.

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, Татьяна Буцкая, предложила переименовать День святого Валентина в День любви. Об этом она рассказала РИА Новости.

Буцкая полагает, что нужно не просто переименовать праздник, но и организовать целый комплекс мероприятий. Новое название и символ, такие как сердечки или плюшевые игрушки, должны стать знаком доброты. Этот день следует посвятить любви, признанию и нежности.

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Автор: Артем Рязанов

Учителя смогут отслеживать соцсети школьников. По информации от Telegram-канала Mash, в их обязанности включат мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по выявлению деструктивного контента уже начался в Татарстане.

Родителей учеников из трёх местных школ попросили предоставить данные об аккаунтах своих детей, включая номера телефонов и ссылки на соцсети. Доступ к этой информации будет строго ограничен. Её смогут просматривать только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, который занимается мониторингом деструктивного контента.

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Общественная организация «Союз отцов» Новосибирской области обратилась в прокуратуру региона и настаивает на проверке заведения общепита «Небар» (Nebar). Оно расположено в центральной части города.

Лидер регионального «Союза отцов» Сергей Майоров пояснил, что к нему обращаются люди, живущие по соседству. Они просят о праве на тишину ночью и на безопасность в собственном дворе.

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская общественная организация «Союз отцов» выразила соболезнования семьям девяти новорожденных, погибших в Новокузнецке. Лидер «Союза отцов» Сергей Майоров назвал трагедию ужасной и призвал к тщательному расследованию.

В качестве одной из действенных мер профилактики подобных инцидентов «Союз отцов» выделил концепцию осознанного отцовства и активное вовлечение мужчины на всех этапах деторождения:

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

От урагана пострадали три района Новосибирской области

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

