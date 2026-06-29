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Общество

День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч горожан

Автор: Артем Рязанов

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Праздник прошел под слоганом «Новосибирск — перекрёсток мира» и обошелся без происшествий

Новосибирск отпраздновал 133-летие — торжества прошли 28 июня без происшествий. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в областном правительстве.

Праздник прошел под девизом «Новосибирск — перекрёсток мира».

Центральной площадкой праздника стала Площадь Ленина — её разделили на тематические «перекрёстки», где раскрылись все грани городской жизни. Гости смогли пообщаться с известными музыкантами и спортсменами, полюбоваться показами мод и выставкой спецтехники, познакомиться с возможностями беспилотников, а также посетить площадки зоопарка, океанариума и аквапарка.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. У города большое будущее. Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! — сказал с главной сцены мэр Максим Кудрявцев.

Праздничные мероприятия охватили весь город — они прошли в парках, скверах, музеях и дворцах культуры во всех районах Новосибирска. В празднике приняли участие около 108 тысяч жителей и гостей города.

Ранее редакция сообщала о том, что министр культуры представил план летних фестивалей и праздников в Новосибирской области.

Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : праздник День города в Новосибирске

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Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

Цель работы — изучение длительности специфического иммунитета. Оно будет проводиться до декабря 2028 года. Исполнитель должен организовать вакцинацию и последующие лабораторные исследования крови привитых добровольцев. Услуги будут оказываться на территории Новосибирска или рабочего поселка Кольцово.

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Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

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Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Новосибирская филармония скорректировала свою афишу. Это связано с проведением ремонтных работ в зале имени А. Каца. Информацию об этом распространила директор организации Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Коррективы были внесены в сентябрьские и октябрьские мероприятия.

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Соискатели в Сибири теряют оптимизм в оценке своих перспектив на рынке труда

Автор: Юлия Данилова

Итоги второго квартала свидетельствуют об общем снижении оптимизма среди соискателей. Этот тренд зафиксирован во всех регионах и округах России. Хуже всего свои перспективы на рынке труда оценивают соискатели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Москве. Больше всего оптимизма у жителей Дальневосточного федерального округа, констатируют аналитики hh.ru. В Сибири индекс самочувствия соискателей упал до уровня начала 2025 года, когда в России была максимальная ключевая ставка, а компании запускали оптимизацию всех бизнес-процессов.

В отраслевом разрезе наименее позитивно смотрят в трудовое будущее ИТ-специалисты, сотрудники сферы маркетинга, представители индустрии развлечений и массмедиа, а также топ-менеджеры. Стоит отметить, что в 2026 году дефицит айтишников в Новосибирской области пошел на спад.

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Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

В Новосибирске уже почти месяц стоит жаркая погода. Это предсказуемо привело к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы. Продажи существенно выросли практически во всех сегментах: от дорогих сплит-систем до мини-вентиляторов, которые люди носят на шее, в руках, на головных уборах.

Об увеличении спроса на ручные портативные вентиляторы можно судить по наблюдениям, сделанным в транспорте и на городских улицах. Эти устройства есть сейчас у многих продавцов на рынках и уличных ярмарках, их размещают в детских колясках и на переносках для животных. Торговые компании, которые реализуют такую технику, подтверждают данные наблюдения.

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В Новосибирске сегодня станет больше почетных жителей города

Автор: Юлия Данилова

Кульминацией празднования Дня города на площади имени Ленина станет церемония присвоения звания «Почетный житель Новосибирска». Об этом сообщила мэрия города. Церемония начнется в 22.00 на главной сцене. В этом году организаторы Дня города отказались от салюта. Его решено было заменить вечерней концертной программой.

Напомним, на майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

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