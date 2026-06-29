День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч горожан

Новосибирск отпраздновал 133-летие — торжества прошли 28 июня без происшествий. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в областном правительстве.

Праздник прошел под девизом «Новосибирск — перекрёсток мира».

Центральной площадкой праздника стала Площадь Ленина — её разделили на тематические «перекрёстки», где раскрылись все грани городской жизни. Гости смогли пообщаться с известными музыкантами и спортсменами, полюбоваться показами мод и выставкой спецтехники, познакомиться с возможностями беспилотников, а также посетить площадки зоопарка, океанариума и аквапарка.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. У города большое будущее. Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! — сказал с главной сцены мэр Максим Кудрявцев.

Праздничные мероприятия охватили весь город — они прошли в парках, скверах, музеях и дворцах культуры во всех районах Новосибирска. В празднике приняли участие около 108 тысяч жителей и гостей города.

Ранее редакция сообщала о том, что министр культуры представил план летних фестивалей и праздников в Новосибирской области.