Квартиры рядом с парком и ипотека без надбавок — обзор проекта «Астон. Шесть звезд»

Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,337% до 22,659%*. В жилом комплексе комфорт-класса «Астон. Шесть звезд» действует ипотека от 3,9% на весь срок кредита — по семейной и IT-программам. Условия предоставляются в рамках субсидированной программы от банка, без удорожания стоимости квартиры. Комплекс строится в Кировском районе Новосибирска, рядом с Бугринским мостом и парком «Бугринская роща».

Дополнительно в жилом комплексе доступна рассрочка: от 10% первоначального взноса и с фиксированными ежемесячными платежами от 70 тысяч рублей. Условия действуют до конца 2026 года. Также предусмотрена программа трейд-ин — партнерский сервис от агентства недвижимости, который помогает продать старую квартиру и зачесть вырученные средства в оплату новой. Оценка проводится бесплатно, сопровождение осуществляется за счет застройщика.

В «Астон. Шесть звезд» представлены квартиры разных форматов — от компактных лотов до просторных четырехкомнатных вариантов. Самые доступные предложения открывает студия площадью от 27 кв. м по цене от 4,6 млн рублей. Однокомнатные квартиры стартуют от 39 кв. м и стоят от 6,12 млн рублей. Двухкомнатные — от 46 кв. м с начальной ценой от 6,5 млн. Трехкомнатные начинаются с 97 кв. м стоимостью от 11,7 млн. Четырехкомнатные — от 125 кв. м и от 15,2 млн рублей. Самый просторный лот в продаже — квартира площадью 145 кв. м и стоимостью от 17,3 млн рублей.

Пространство объектов легко адаптировать под личные сценарии: организовать детскую, рабочий кабинет, гардеробную или спортзону. Предчистовая отделка дает свободу в оформлении, а усиленная шумоизоляция обеспечивает комфорт даже в случае совмещения работы и жизни в одном пространстве.

Открытая в продаже вторая очередь ЖК представлена двумя башнями — 2А и 2Б. Срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2026 года. Продажи уже открыты ​в ​обоих корпусах.

На территории комплекса планируют создать комфортную и безопасную среду. Двор закроют от автомобилей, благоустроят и снабдят системой видеонаблюдения. Подземный паркинг соединят с этажами лифты. На первых уровнях появятся современные лобби, помещения для хранения колясок, а также комьюнити-центр для встреч, удаленной работы и отдыха. Такой подход отражает ожидания современных покупателей: жилая среда должна быть функциональной, безопасной и удобной для жизни без лишних компромиссов.

Удачное расположение — еще один плюс проекта: рядом находится парк «Бугринская роща» с пляжем, а дорога до стации метро «Площадь Маркса» и центра города занимает около 20 минут*. Район сочетает транспортную доступность с близостью к природе и активно развивается, что делает его комфортным для жизни.

ЖК «Астон. Шесть звезд» — это не просто квадратные метры по сниженной ставке, а комплексное решение для тех, кто ищет надежность, комфорт и возможность выстраивать удобный ритм жизни в современном формате. Проекты с прозрачными условиями и продуманной концепцией сегодня встречаются нечасто — именно поэтому они вызывают повышенный интерес у покупателей.

