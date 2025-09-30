Сирены зазвучат в Новосибирске и по всей России 1 октября

1 октября по всей России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе МЧС. В Новосибирске в этот день прозвучит сигнал «Внимание всем!» — с 10.30 до 10.50 включатся электросирены и громкоговорители. Теле- и радиоканалы также на короткое время приостановят вещание. Информацию о проверке можно будет найти в мобильном приложении министерства.

В МСС напомнили, что подобные проверки проходят в стране дважды в год, по плану. Предыдущая была в начале марта.

В ведомстве сообщили, что проверяют системы оповещения, чтобы убедиться в их исправности и подготовить дежурные службы к возможным чрезвычайным ситуациям. МЧС просит граждан сохранять спокойствие.

