Из головы младенца удалили восемь личинок овода в больнице Новосибирска

В Городскую детскую больницу скорой помощи Новосибирска привезли годовалого пациента с редким диагнозом. Во время операции из трёх воспалённых ран на голове ребёнка удалили восемь личинок овечьего овода. Всё прошло успешно, малыш чувствует себя хорошо и уже вернулся домой, сообщили в больнице.

Заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Щетинин отметил, что подобные случаи, хотя и редки, но не уникальны для города. В основном такие пациенты появляются во второй половине лета и осенью.

По словам хирурга, болезнь развивается следующим образом: самка овода кусает человека, оставляя ранку, куда откладывает яйца. Через время на месте укуса появляется шишка, которая воспаляется и покрывается корочкой. Родителей должен насторожить главный симптом — небольшое отверстие в центре шишки, где можно увидеть движение личинки.

— Личинка вырабатывает особые вещества, которые обезболивают место своего нахождения, поэтому болевых ощущений у ребенка нет, может быть лишь небольшой зуд. Именно поэтому родители не всегда сразу обращаются за помощью, — добавил Щетинин.

Эпидемиолог Городской детской больницы скорой помощи Лариса Сенцова подчеркивает, что укус насекомого сам по себе болезненный. Но главная проблема — это развитие личинок, которые могут вызвать воспаление, зуд и риск инфекции при расчесывании.

Эксперты отмечают, что личинки сами по себе не вызывают системных заболеваний, и проблема решается после их полного удаления.

Маленькому пациенту потребовалась госпитализация и операция под общим наркозом. После удаления вредителей ранки обработали антисептиками. Она заживет в течение 5-7 дней.

Ранее редакция сообщала о том, как сейчас болеют COVID-19. Инфекционисты считают, что до российских регионов уже добрался новый вариант коронавируса «Стратус».