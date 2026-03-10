Омский пенсионер девять месяцев доказывал, что он не умер

Долгожданная операция

63-летний Александр Алексеев из Омска пережил бюрократический кошмар: летом 2025 года он узнал, что официально мертв, и только недавно смог доказать обратное. Из-за этого мужчина пережил кучу бюрократических проблем, одной из которых стал перенос важной операции на сердце. Ее должны были сделать в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина ещё в октябре прошлого года, но из-за того, что несколько месяцев мужчина был «мёртв», её откладывали четыре раза. Но в итоге провели в 2026 году.

— У меня планово операция должна была быть ещё в 2025 году. А из-за всех этих переживаний и проблем состояние здоровья ухудшилось. Я не привык жаловаться, но это так. Теперь приходится делать всё, чтобы ещё сильнее не усугубить ситуацию, а потом уже оперироваться. Когда основные вопросы решу, придётся вновь обращаться в суд. Разборки ещё будут. Но главное, что первый шаг уже сделан. Сейчас здоровье на первом месте, а суд потом. Самое важное — чтобы состояние ещё больше не ухудшилось, — рассказал omsk.aif.ru Александр Алексеев.

Врачебная ошибка

Летом 2025 года Александр Алексеев узнал, что официально мертв. Его банковские карты заблокировали, пенсию перестали платить, а операцию на сердце отложили. В МВД подтвердили информацию о смерти и похоронах человека с его данными.

— Пусть родственники приходят. Вас нет в живых. Вы умерли, — таков был первый ответ сотрудницы учреждения.

В больнице произошла ошибка: неизвестного мужчину, назвавшегося Александром Алексеевым, оформили как настоящего Алексеева. Через несколько дней он скончался, и ЗАГС зарегистрировал его смерть под чужим именем. Неизвестного похоронили на Юго-Восточном кладбище как Алексеева.

По эту сторону «смерти»

Александр и его супруга, неработающая пенсионерка, восемь месяцев восстанавливали права через суд. Все счета были заморожены, денег не было. Они выживали на сбережения супруги, которых едва хватало на самое необходимое. Для поездок по инстанциям нужны были деньги, иногда Александру приходилось просить у кондуктора бесплатный проезд.

— Иногда меня выгоняли из автобуса, а иногда сердобольные контролеры разрешали проехать, — делится он.

Большую часть пути он шёл пешком. В июле 2025 года, в разгар «посмертной» эпопеи, он преодолел более 300 километров по Омску. Это показали данные шагомера в его телефоне.

Прокуратура Октябрьского округа провела проверку и встала на защиту пенсионера Александра Алексеева. Суд удовлетворил иск об установлении факта его жизни, исправлении записи о смерти и взыскании 40 тысяч рублей компенсации. Карты разблокировали, пенсию частично возобновили. Алексеев намерен добиваться новой компенсации.

