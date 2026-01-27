Новосибирские трансплантологи спасли 110 жизней в 2025 году

Каждый год количество операций по пересадке донорских органов в регионе увеличивается. Об этом сообщил Александр Быков, главный трансплантолог министерства здравоохранения Новосибирской области.

В прошлом году в Новосибирской областной больнице провели 44 операции по пересадке почки. В 2023-м их было 33, а в 2024-м — 42. Донорская печень была пересажена 52 пациентам. В 2023 году хирурги провели 42 операции, а в 2024-м — 47.

Трансплантации сердца в НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина почти вернулись к уровню, который был до пандемии. В 2025 году там выполнили 14 таких операций.

По словам Быкова, в последние годы соотношение неродственных и родственных трансплантаций органов, таких как почка и печень, изменилось в пользу посмертных доноров. Например, в прошлом году только три человека получили почку от родственника. В 2023 году таких случаев было шесть, а в 2024 году — уже девять. Что касается фрагмента печени, то в 2024 году его пересадили от живого родственника 18 пациентам, а в 2025 году — 12.

В Новосибирской области в очереди на трансплантацию почки стоят 70 человек с хронической почечной недостаточностью. Они пока проходят заместительную терапию (гемодиализ), надеясь на донорскую почку. Также 60 жителей региона нуждаются в пересадке печени.

— Мы вновь и вновь говорим спасибо всем, кто с пониманием относится к теме «трансплантация». При всех достижениях медицины были, есть и будут болезни, которые можно вылечить только одним способом – пересадив больному человеку здоровый орган. Идея о применении ксеноорганов – пока лишь научная фантастика. Возможно, в отдаленном будущем мы действительно получим такую возможность, но сейчас её нет. Донором почки, печени, сердца для одного человека может быть только другой человек, — добавил главный трансплантолог Новосибирской области.

Александр Быков также напомнил, что все юридические вопросы органного донорства законодательно определены, их выполнение в нашей стране строго контролируется.

