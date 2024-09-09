Люди не готовы массово идти в рассрочку

— Наиболее активно при продаже квартир застройщики сегодня используют такой инструмент, как рассрочка или отсрочка. Не скажу, что это глобально влияет на ситуацию, так как люди не готовы, особенно в нынешней ситуации неопределенности, идти на такие предложения. Об этом говорит и тот факт, что предложение на рынке очень сильно уменьшилось. Многие инвесторы ушли с рынка недвижимости в поисках каких-то продуктов. Одним из них являются ЦФА. Тут все зависит от рисков, которые принимает на себя инвестор.

Фото: Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер